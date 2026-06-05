Un train express régional a percuté vendredi un véhicule à un passage à niveau à proximité de Toulouse, causant la mort de l'automobiliste, ont indiqué la SNCF et le parquet de Toulouse.

Le train transportait 111 passagers et 5 agents SNCF (image symbolique). AFP

Keystone-SDA ATS

«Le conducteur de la voiture, seul à bord, aurait forcé la barrière (du passage à niveau) selon deux témoins», a précisé le procureur de la République David Charmatz, contacté par l'AFP.

Le conducteur, un homme de 32 ans, a été déclaré décédé sur place par un médecin après une tentative de réanimation cardio-pulmonaire, selon le Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne (SDIS 31).

L'accident s'est produit vers 11h30 entre Escalquens et Belberaud, deux communes situées à une dizaine de kilomètres au sud-est de Toulouse.

Circulation interrompue

Le train transportait 111 passagers et 5 agents SNCF. Parmi les 116 personnes impliquées, une seule a été prise en charge pour un léger malaise, selon le SDIS. L'ensemble des passagers a été évacué en bus vers la gare la plus proche.

«Juste après le départ de (la gare de) Toulouse Matabiau, notre train s'est arrêté en pleine voie et on nous a signalé 10 minutes après qu'un TER avait percuté une voiture à un passage à niveau quatre kilomètres devant nous», a raconté à l'AFP Aude Sempey, 31 ans, passagère d'un train bloqué derrière le TER accidenté.

La circulation est toujours interrompue dans les deux sens sur l'axe Toulouse-Narbonne, le temps de l'évacuation de la victime et du véhicule accidenté.