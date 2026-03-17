La police suédoise a arraisonné vendredi au large de ses côtes méridionales un cargo battant pavillon de complaisance, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe et de transporter des céréales ukrainiennes volées, ont annoncé samedi les autorités.

Cette photo, mise à disposition par les garde-côtes suédois et prise le vendredi 6 mars 2026, montre les autorités suédoises en train de monter à bord du Caffa, un cargo naviguant en mer Baltique. (Garde-côtes suédois via AP) AP

Keystone-SDA ATS

Le Caffa, un navire de 96 mètres (315 pieds), avait quitté Casablanca (Maroc) le 24 février et faisait route vers Saint-Pétersbourg (Russie), lorsque la police suédoise, armée, est montée à bord au large de Trelleborg (sud).

«Le navire figure sur la liste de sanctions liées à l'Ukraine. Selon nos informations, il a essentiellement été utilisé, d'après ce que nous comprenons, pour transporter des céréales volées en Ukraine», a déclaré le chef des opérations des gardes-côtes, Daniel Stenling, lors d'une conférence de presse.

«Nous avons pu établir qu'il navigue sous un faux pavillon, faussement enregistré en Guinée», a-t-il ajouté, précisant que «la majorité» des 11 membres d'équipage étaient Russes.

L'ambassade de Russie à Stockholm a indiqué avoir été informée par les garde-côtes suédois que 10 membres d'équipage étaient des citoyens russes. Elle «est en contact avec les autorités suédoises compétentes et est prête, si nécessaire, à fournir une assistance consulaire aux ressortissants russes parmi les membres de l'équipage», a-t-elle écrit sur Telegram.

«Importantes déficiences en matière de sécurité»

Un membre d'équipage fait l'objet d'une enquête pour infraction au code maritime en matière de navigabilité et de sécurité du navire, a précisé M. Stenling, refusant de révéler son identité et son rôle.

«Nos investigations renforcent nos soupçons et notre conviction concernant d'importantes déficiences en matière de sécurité maritime sur ce navire», a poursuivi M. Stenling.

L'Agence suédoise des transports doit inspecter le navire et établir s'il était en état de naviguer et autorisé à poursuivre sa route.

La «flotte fantôme» de Moscou est composée de navires dont la propriété est opaque, utilisés pour contourner les sanctions occidentales.

«C'est un problème pour nous de constater qu'il y a de plus en plus de navires ne respectant pas le droit de la mer», a assuré M. Stenling, soulignant que «le risque d'accidents augmente» lorsque les navires ne sont pas conformes.

«Il se peut même que nous ne sachions pas quel type d'équipage se trouve à bord, quelles compétences il possède, quelles certifications il détient. Et souvent ces navires ne sont pas assurés en cas d'incident», a-t-il détallé.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a remercié la Suède samedi. «L'action collective contre de tels navires est en train de se renforcer. C'est une évolution positive. Les sanctions fonctionnent lorsqu'elles sont strictement appliquées. Ensemble, nous devons stopper les activités de la flotte fantôme de la Russie afin de protéger la sécurité et l'environnement de l'Europe», a-t-il écrit sur X.