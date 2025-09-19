  1. Clients Privés
Energie Un bloc de la centrale de Beznau à l'arrêt après une panne

ATS

19.9.2025 - 09:00

Une partie de la centrale nucléaire de Beznau (AG) est à l'arrêt depuis jeudi. Elle a été déconnectée du réseau électrique suite à une panne sur une ligne à haute tension.

L'arrêt s'est produit automatiquement jeudi en fin d'après-midi.
L'arrêt s'est produit automatiquement jeudi en fin d'après-midi.
ats

Keystone-SDA

19.09.2025, 09:00

L'arrêt s'est produit automatiquement jeudi en fin d'après-midi, indique l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) vendredi dans un communiqué. La reprise du bloc touché n'a pas encore été décidée.

