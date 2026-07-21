La Corée du Nord passe pour l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les informations faisant état d'une croissance économique, de gratte-ciel flambant neufs et de paiements par QR code à Pyongyang n'en sont que plus surprenantes. Que cache ce prétendu boom économique?

Les experts considèrent que les échanges commerciaux avec la Chine constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique de la Corée du Nord – on voit ici le président chinois Xi Jinping (à gauche) et le « dirigeant suprême » nord-coréen Kim Jong-un lors d'une rencontre en juin.

L'économie nord-coréenne est particulièrement difficile à évaluer : le pays ne publie aucune statistique officielle transparente. En 2020, l'Université d'économie de Vienne a analysé des données satellitaires et estimé que 60% de la population, soit quelque 15 millions de personnes, vivait dans une «pauvreté absolue». Le revenu moyen par habitant y serait d'environ 790 dollars par an — l'un des plus bas au monde.

Le titre publié par le Wall Street Journal n'en est que plus saisissant : «La réussite économique la plus surprenante au monde est… la Corée du Nord.»

Le journal s'appuie sur les témoignages de visiteurs étrangers, qui décrivent des applications de VTC, des paiements par QR code dans les restaurants et de nouveaux complexes de gratte-ciel surgis dans la capitale, Pyongyang.

Et soudain, des embouteillages

Gmx.ch s'est également entretenu avec des expert·e·s. «Le pays évolue nettement plus vite que ce à quoi nous nous attendions il y a encore quelques années», déclare Rachel Minyoung Lee, spécialiste de la Corée du Nord au Stimson Center, un groupe de réflexion américain, au site d'information en ligne. Selon la Banque nationale de Corée du Sud, le produit intérieur brut réel de la Corée du Nord a augmenté de 3,7 % en 2024. À titre de comparaison, celui de la Suisse a augmenté de 1,4 % la même année – même si l’économie suisse se situe bien sûr à un tout autre niveau.

Cet essor est particulièrement visible dans la capitale. «Des rues et des ensembles immobiliers entièrement nouveaux sont en chantier», confie Zoe Stephens, qui travaille pour Koryo Tours, un voyagiste spécialisé dans la Corée du Nord. Elle s'est rendue dans le pays l'année dernière pour la première fois depuis le début de la pandémie.

«J'ai vu des rues qui paraissent incroyablement modernes », poursuit Stephens. Pyongyang donne désormais l'impression d'une « capitale normale». Dans de nombreux commerces, il est même possible de payer avec un smartphone — une observation qui corrobore les informations du Wall Street Journal.

Les nouvelles routes sont aussi bien plus encombrées qu'auparavant, selon l'agence Reuters. Après analyse d'images satellitaires, elle constate qu'après des années de voies quasi désertes, les embouteillages et les difficultés à se garer font désormais partie du quotidien.

Des station de ski

Des investissements sont également réalisés en dehors de la capitale. Ainsi, selon les médias, un nouveau domaine skiable serait en cours de construction dans le nord du pays, comme le montreraient des images satellites. Le portail spécialisé NK News estime qu’il s’agit davantage de propagande nationale que d’un projet visant à attirer des touristes. Néanmoins, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, aurait déclaré à propos de cette station de ski qu’elle « deviendrait certainement une zone touristique où des visiteurs étrangers accueillants pourraient découvrir un charme unique ».

Pourtant, la situation était tout autre il y a encore quelques années. La pandémie de coronavirus aurait encore aggravé la situation humanitaire en Corée du Nord. «La pandémie et les mauvaises récoltes ont fortement détérioré l'approvisionnement alimentaire en Corée du Nord au cours des deux dernières années», a notamment écrit la Welthungerhilfe en 2023.

L'agence sud-coréenne de développement estimait alors qu'une famine massive avait éclaté et que la population nord-coréenne mourait de faim. Des photos satellites avaient alors montré qu'en 2022, la production de céréales avait diminué d'environ 180’000 tonnes par rapport à l'année précédente. La sécheresse, les inondations et l'isolement auraient encore aggravé la pénurie alimentaire, déjà chronique.

14 milliards de dollars grâce à la guerre

Comment expliquer ce redressement économique? Rachel Minyoung Lee, spécialiste de la Corée du Nord, y voit avant tout l'effet du commerce avec la Chine, qui représenterait environ 90% des échanges extérieurs du pays.

«La Corée du Nord importe une grande partie de ses biens de consommation de la République populaire, notamment des voitures et des composants électroniques. Dans l'autre sens, on trouve du fer et de l'acier, du poisson surgelé et surtout des perruques — l'un des produits phares de la dictature de Kim», explique-t-elle dans un entretien accordé à GMX.

Le deuxième partenaire important est la Russie. La Corée du Nord soutient ce pays dans la guerre contre l'Ukraine en lui fournissant des armes, des soldats et des munitions. L'Institut sud-coréen de stratégie de sécurité nationale estime dans un rapport que la Corée du Nord aurait ainsi encaissé entre 7,7 milliards et 14,4 milliards de dollars américains.

«La Chine est sans aucun doute un partenaire économique plus précieux que la Russie», souligne l'experte. «Tout porte toutefois à croire que la Russie a apporté une contribution importante à l'économie nord-coréenne au cours des trois dernières années.»

Développement militaire

Une autre source de revenus proviendrait des dizaines de milliers de travailleurs que le régime envoie à l'étranger et qui sont contraints de reverser une grande partie de leur salaire à l'État.

L'experte doute toutefois que cette reprise profite à l'ensemble de la population. Kim Jong-un tente certes de stimuler l'économie des régions situées hors de Pyongyang grâce à un programme de développement spécifique, mais «il reste à voir dans quelle mesure les usines construites dans ce cadre bénéficieront réellement à la population.»

Une grande partie de ces ressources serait en effet absorbée par les programmes d'armement et nucléaires du régime. «Malgré l'essor économique, le développement de la Corée du Nord reste à la traîne par rapport aux progrès accomplis dans le domaine des armes», conclut l'experte.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.