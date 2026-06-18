  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

266 chambres Le Marriott de Zurich change de mains et rejoint le portefeuille de Pictet

ATS

18.6.2026 - 16:06

Pictet Alternative Advisors, via le fonds immobilier direct Elevation II, a fait l'acquisition de l'hôtel Marriott de Zurich, dans le cadre d'un partenariat opérationnel avec l'entité zougoise Vertell Asset Management. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

L’hôtel est reconnaissable par sa tour dominant la Limmat et exploité par le groupe américain Marriott depuis 1996 (archives).
L’hôtel est reconnaissable par sa tour dominant la Limmat et exploité par le groupe américain Marriott depuis 1996 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 16:06

L'établissement, situé près de la gare, «compte 266 chambres et enregistre d'excellents résultats opérationnels», assure jeudi dans un communiqué le gestionnaire d'actifs de la banque privée genevoise à propos du bâtiment, reconnaissable par sa tour dominant la Limmat et exploité par le groupe américain Marriott depuis 1996.

«Les espaces d'accueil, les bars et les restaurants ont déjà été entièrement refaits et les chambres sont en cours de rénovation», ajoute le document qui précise que «le fonds, en tant que propriétaire, mènera ce programme à son terme afin que l'établissement puisse continuer à répondre à l'évolution des standards des cinq étoiles».

Le Marriott propose «l'offre la plus complète pour les séminaires, avec quelque 2100 mètres carrés de salles de réunion et de réception». A Zurich, les établissements haut de gamme et les hôtels de luxe ont affiché une croissance de plus de 10% par rapport au niveau pré-Covid, selon Pictet.

La capitale économique du pays compte plusieurs cinq étoiles, tels que La Réserve Eden, Widder Hotel, Baur au Lac, Mandarin Oriental Savoy et The Dolder Grand.

Les plus lus

Meloni folle de rage ? Découvrez les scènes insolites du sommet du G7
Le Ministère public ouvre une nouvelle enquête pénale suite au rapport Meylan
Sur les bords du Léman, Brigitte Macron a marqué les esprits
Les États-Unis remettent en question leur engagement militaire en Europe
Genève : Cathédrale Saint-Pierre pleine pour l'adieu à Jean Ziegler
Cristiano Ronaldo est-il devenu un problème pour le Portugal ?