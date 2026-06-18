Pictet Alternative Advisors, via le fonds immobilier direct Elevation II, a fait l'acquisition de l'hôtel Marriott de Zurich, dans le cadre d'un partenariat opérationnel avec l'entité zougoise Vertell Asset Management. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

L’hôtel est reconnaissable par sa tour dominant la Limmat et exploité par le groupe américain Marriott depuis 1996 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'établissement, situé près de la gare, «compte 266 chambres et enregistre d'excellents résultats opérationnels», assure jeudi dans un communiqué le gestionnaire d'actifs de la banque privée genevoise à propos du bâtiment, reconnaissable par sa tour dominant la Limmat et exploité par le groupe américain Marriott depuis 1996.

«Les espaces d'accueil, les bars et les restaurants ont déjà été entièrement refaits et les chambres sont en cours de rénovation», ajoute le document qui précise que «le fonds, en tant que propriétaire, mènera ce programme à son terme afin que l'établissement puisse continuer à répondre à l'évolution des standards des cinq étoiles».

Le Marriott propose «l'offre la plus complète pour les séminaires, avec quelque 2100 mètres carrés de salles de réunion et de réception». A Zurich, les établissements haut de gamme et les hôtels de luxe ont affiché une croissance de plus de 10% par rapport au niveau pré-Covid, selon Pictet.

La capitale économique du pays compte plusieurs cinq étoiles, tels que La Réserve Eden, Widder Hotel, Baur au Lac, Mandarin Oriental Savoy et The Dolder Grand.