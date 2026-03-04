Un Somalien de 19 ans a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi en gare d'Erstfeld (UR). Il a été électrocuté après s'être approché de trop près d'une ligne de contact.

Image d'illustration. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

On ignore pourquoi le jeune homme s'est trouvé dans la zone de danger de la ligne de contact qui alimentait en électricité un train à l'arrêt, indique la police uranaise. Le malheureux a été frappé mortellement par le courant à proximité immédiate de la ligne électrique.