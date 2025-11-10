Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point

Les avertissements de krach ne sont pas d'une grande utilité, affirme le chef des placements de Raiffeisen Geissbühler. Il voit néanmoins des tendances claires à la surchauffe des actions tech et perçoit des dangers certains dans les conséquences des droits de douane américains pour l'économie suisse.

Des experts américains mettent en garde contre un éventuel krach. Le responsable des placements de la Raiffeisen critique les prévisions d'un krach. Image : Keystone

Samuel Walder Samuel Walder

Pas de panique sur le Titanic: même si cela sonnait différemment à la bourse américaine il y a peu. Car la seule chose qui tient encore l'économie américaine est l'intelligence artificielle, disaient plusieurs médias. Quelle est l'ampleur réelle du danger et quelles en sont les conséquences pour la Suisse?

blue News a posé la question à Matthias Geissbühler, responsable des placements chez Raiffeisen. Malgré les tensions géopolitiques, le conflit douanier et les incertitudes aux Etats-Unis, la bourse se montre étonnamment robuste. «La situation est fondamentalement très positive», explique le chef des placements.

«Même des sujets comme le chaos douanier, la guerre en Ukraine ou le shutdown américain n'ont guère impressionné les marchés». Les bourses européennes et suisses en particulier auraient connu une forte évolution, avec des rendements d'environ dix pour cent.

Prévisions de krach à prendre avec précaution

Geissbühler ne croit guère aux avertissements de krach: «Prévoir un krach boursier est pratiquement impossible. De tels événements sont généralement déclenchés par des facteurs imprévisibles - comme une pandémie ou le 11 septembre». Il observe néanmoins certaines tendances à la surchauffe: «Dans le secteur technologique, nous voyons beaucoup d'euphorie, notamment autour du thème de l'intelligence artificielle. Dans certains segments, les valorisations sont très élevées».

Les cryptomonnaies présentent également des parallèles avec le monde de la technologie: «Le marché des cryptomonnaies est fortement lié au secteur technologique. Lorsque l'euphorie y diminue, cela se reflète également dans les monnaies numériques: l'élan spéculatif actuel diminue et on observe certaines corrections», explique Geissbühler.

Les droits de douane américains se font également sentir à la bourse. Mardi, Daniel Jaeggi, cofondateur du négociant en énergie Mercuria, Alfred Gantner, cofondateur de Partners Group, Johann Rupert, président du groupe de luxe Richemont et Jean-Frédéric Dufour, CEO de Rolex auraient rencontré Donald Trump.

Ce qui frappe : en Suisse, le SMI et diverses entreprises suisses se sont certes redressés après le mini-krach d'avril, mais les entreprises susmentionnées luttent pour maintenir le cap en bourse.

Économie suisse: les droits de douane comme frein

Geissbühler est également préoccupé par les droits de douane américains élevés de 39% sur les produits suisses. «Cela n'aide certainement pas l'économie suisse, surtout les PME qui produisent dans le pays et qui ne peuvent pas simplement y échapper». L'industrie horlogère est particulièrement touchée, mais elle a trouvé une solution: «Pendant la courte phase de transition après le Liberation Day, de nombreuses entreprises horlogères ont pu augmenter sensiblement leurs livraisons aux Etats-Unis à court terme: les stocks sont remplis jusqu'à l'année prochaine».

Malgré tout, il ne voit pas de panique à la Bourse suisse: «Les groupes cotés en Bourse ont souvent une implantation mondiale et produisent déjà en partie aux États-Unis. Ils sont donc moins touchés qu'on ne le pense». Il estime néanmoins qu'il faut agir: «Il serait urgent de négocier les droits de douane à la baisse, ce serait un gain évident pour l'économie suisse».

Geissbühler espère également, en vue de l'année 2026, que quelque chose changera sur ce sujet. Il dit: «Les effets sur l'économie suisse ne seront visibles qu'avec le temps. Pour l'instant, on ne voit que quelques effets isolés des droits de douane américains. Selon le résultat des négociations, la situation peut évoluer en positif, mais aussi en négatif».

Cet article est uniquement destiné à l'information et ne constitue pas un conseil financier. Les analyses et estimations qu'il contient reposent sur des recherches approfondies, mais ne remplacent pas l'évaluation individuelle par des spécialistes. L'évolution des marchés financiers est influencée par de nombreux facteurs, parfois imprévisibles. Investir dans des actions, des cryptomonnaies et d'autres produits financiers comporte des risques, y compris une éventuelle perte de capital.