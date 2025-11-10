Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tendance à la surchauffe Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point

Dominik Müller

10.11.2025

Les avertissements de krach ne sont pas d'une grande utilité, affirme le chef des placements de Raiffeisen Geissbühler. Il voit néanmoins des tendances claires à la surchauffe des actions tech et perçoit des dangers certains dans les conséquences des droits de douane américains pour l'économie suisse.

Des experts américains mettent en garde contre un éventuel krach. Le responsable des placements de la Raiffeisen critique les prévisions d'un krach.
Des experts américains mettent en garde contre un éventuel krach. Le responsable des placements de la Raiffeisen critique les prévisions d'un krach.
Image : Keystone

Samuel Walder

10.11.2025, 04:30

10.11.2025, 09:06

Pas de panique sur le Titanic: même si cela sonnait différemment à la bourse américaine il y a peu. Car la seule chose qui tient encore l'économie américaine est l'intelligence artificielle, disaient plusieurs médias. Quelle est l'ampleur réelle du danger et quelles en sont les conséquences pour la Suisse?

blue News a posé la question à Matthias Geissbühler, responsable des placements chez Raiffeisen. Malgré les tensions géopolitiques, le conflit douanier et les incertitudes aux Etats-Unis, la bourse se montre étonnamment robuste. «La situation est fondamentalement très positive», explique le chef des placements.

«Même des sujets comme le chaos douanier, la guerre en Ukraine ou le shutdown américain n'ont guère impressionné les marchés». Les bourses européennes et suisses en particulier auraient connu une forte évolution, avec des rendements d'environ dix pour cent.

Prévisions de krach à prendre avec précaution

Geissbühler ne croit guère aux avertissements de krach: «Prévoir un krach boursier est pratiquement impossible. De tels événements sont généralement déclenchés par des facteurs imprévisibles - comme une pandémie ou le 11 septembre». Il observe néanmoins certaines tendances à la surchauffe: «Dans le secteur technologique, nous voyons beaucoup d'euphorie, notamment autour du thème de l'intelligence artificielle. Dans certains segments, les valorisations sont très élevées».

Les cryptomonnaies présentent également des parallèles avec le monde de la technologie: «Le marché des cryptomonnaies est fortement lié au secteur technologique. Lorsque l'euphorie y diminue, cela se reflète également dans les monnaies numériques: l'élan spéculatif actuel diminue et on observe certaines corrections», explique Geissbühler.

Les droits de douane américains se font également sentir à la bourse. Mardi, Daniel Jaeggi, cofondateur du négociant en énergie Mercuria, Alfred Gantner, cofondateur de Partners Group, Johann Rupert, président du groupe de luxe Richemont et Jean-Frédéric Dufour, CEO de Rolex auraient rencontré Donald Trump.

«Dans un esprit constructif». Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington

«Dans un esprit constructif»Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington

Ce qui frappe : en Suisse, le SMI et diverses entreprises suisses se sont certes redressés après le mini-krach d'avril, mais les entreprises susmentionnées luttent pour maintenir le cap en bourse.

Économie suisse: les droits de douane comme frein

Geissbühler est également préoccupé par les droits de douane américains élevés de 39% sur les produits suisses. «Cela n'aide certainement pas l'économie suisse, surtout les PME qui produisent dans le pays et qui ne peuvent pas simplement y échapper». L'industrie horlogère est particulièrement touchée, mais elle a trouvé une solution: «Pendant la courte phase de transition après le Liberation Day, de nombreuses entreprises horlogères ont pu augmenter sensiblement leurs livraisons aux Etats-Unis à court terme: les stocks sont remplis jusqu'à l'année prochaine».

Malgré tout, il ne voit pas de panique à la Bourse suisse: «Les groupes cotés en Bourse ont souvent une implantation mondiale et produisent déjà en partie aux États-Unis. Ils sont donc moins touchés qu'on ne le pense». Il estime néanmoins qu'il faut agir: «Il serait urgent de négocier les droits de douane à la baisse, ce serait un gain évident pour l'économie suisse».

Geissbühler espère également, en vue de l'année 2026, que quelque chose changera sur ce sujet. Il dit: «Les effets sur l'économie suisse ne seront visibles qu'avec le temps. Pour l'instant, on ne voit que quelques effets isolés des droits de douane américains. Selon le résultat des négociations, la situation peut évoluer en positif, mais aussi en négatif».

Cet article est uniquement destiné à l'information et ne constitue pas un conseil financier. Les analyses et estimations qu'il contient reposent sur des recherches approfondies, mais ne remplacent pas l'évaluation individuelle par des spécialistes. L'évolution des marchés financiers est influencée par de nombreux facteurs, parfois imprévisibles. Investir dans des actions, des cryptomonnaies et d'autres produits financiers comporte des risques, y compris une éventuelle perte de capital.

Les plus lus

«C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison
La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos
Une famille «fuit» le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Le maquillage comme «peinture de guerre» : les femmes MAGA à visage découvert
Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point
Après le passage du typhon, une épave vieille de plusieurs siècles refait surface