Le canton du Valais enrichit son offre en sentiers didactiques grâce à un quatrième «Parcours de l'eau du glacier au Rhône» reliant le col du Sanetsch aux rives du Rhône. Inauguré mardi, celui-ci emprunte les territoires des communes de Savièse, Conthey et Sion, partenaires du projet.

Le sentier didactique reliant le col du Sanetsch au Rhône a été inauguré par le président de Savièse Sylvain Dumoulin, l'historienne Delphine Debons, la cheffe du Service de l'environnement Christine Genolet-Leubin, le président de Conthey Christophe Germanier et le conseiller d'Etat Franz Ruppen. ATS

Keystone-SDA ATS

Ce nouvel itinéraire, présenté mardi matin, explore des paysages façonnés par le temps et les éléments. «Il s'agit d'une invitation à marcher, à comprendre et à s'émerveiller devant l'un des plus grands trésors de la nature: l'eau», ont expliqué plusieurs représentants du canton à l'occasion d'une conférence de presse.

Dans son discours, le conseiller d'Etat Franz Ruppen, en charge de la mobilité, du territoire et de l'environnement, a cité l'écrivain français Gustave Flaubert: «L'eau, on la croit muette, mais elle parle à qui sait l'écouter. L'eau n'est pas seulement un élément physique, elle est aussi un témoin discret de l'évolution de notre environnement, un lien entre les territoires, les époques et les usages.»

Dix-huit postes informatifs jalonnent l'itinéraire. Ils révèlent notamment l'histoire du glacier en constant recul, les mystères du karst de Tsanfleuron, la formation d'un marais ou encore le rôle des bisses et de la Morge.

Un tracé de 30 km

Chaque étape dévoile une facette de l'eau, telles que sa puissance érosive, sa rareté en altitude, sa gestion par les générations passées et son usage moderne pour l'irrigation, l'eau potable ou l'hydroélectricité. Des thèmes comme la gestion des crues et la revitalisation y sont également explorés.

Ce tracé s'étend sur 30 kilomètres et propose un dénivelé positif de 311 mètres et négatif de 2073 mètres. Il est divisé en trois tronçons accessibles en transports publics. Il suit des chemins homologués et s'arrête pour l'heure au niveau de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. Le tronçon final, qui mènera jusqu'à l'embouchure de la Morge dans le Rhône, sera ouvert au public dans un second temps.

Quatrième parcours du genre

L'idée de ce nouveau sentier a germé après la validation par le Conseil d'Etat valaisan des zones de protection des eaux sur les communes de Conthey et de Savièse, situées autour de la source de Glarey.

Le nouveau parcours s'ajoute aux sentiers de l'eau déjà existants dans le Val-d'Illiez, le val d'Hérens et la région Moosalp-Viège. Son but, comme celui des autres sentiers, est de faire redécouvrir, tout en explorant une région, comment l'eau influence la vie de la vallée qu'elle alimente et celle de ses habitants d'hier et d'aujourd'hui.