Choc à Wall Street Un séisme boursier détruit 300 milliards de dollars en quelques heures !

Sven Ziegler

4.2.2026

Un nouvel outil complémentaire d'Anthropic pour le chatbot Claude a déclenché une vague de ventes sur les marchés boursiers américains. Les fournisseurs de logiciels et de données ont été particulièrement touchés. Pourtant, ce secteur était considéré jusqu'à présent comme le grand gagnant du boom de l'IA.

La Bourse américaine a connu des ventes massives mardi (Image symbolique).
La Bourse américaine a connu des ventes massives mardi (Image symbolique).
imago images/Westend61
,

DPA, Sven Ziegler

04.02.2026, 09:43

04.02.2026, 11:11

Le groupe d'IA Anthropic a suscité l'inquiétude à Wall Street en proposant un nouveau mode supplémentaire pour son chatbot Claude. Ainsi, les valeurs technologiques américaines ont glissé dans le rouge mardi - le Nasdaq a perdu près de 2%, le S&P 500 a reculé de 1,3%. Au total, près de 300 milliards de dollars ont été détruits lors de ce séisme boursier.

Selon les professionnels de la finance, les inquiétudes concernant les progrès de l'intelligence artificielle, concrètement après l'introduction d'un plug-in permettant d'utiliser Claude pour des tâches juridiques, ont été à l'origine de la crise. Ce point précis a touché un nerf sensible : les actions cotées aux Etats-Unis de Thomson Reuters, dont le portefeuille comprend également la base de données juridiques Westlaw, ont chuté de plus de 18% selon le rapport.

Fuite à grande échelle

Selon WirtschaftsWoche, de grandes entreprises de logiciels ont également été mises sous pression : Microsoft, Oracle, Salesforce, ServiceNow et Adobe ont perdu entre 3 et 8%. Un stratège de la Danske Bank résume ainsi le problème : «Les entreprises de logiciels étaient en fait considérées comme les gagnantes du boom de l'IA. Mais tout à coup, on s'inquiète de savoir si les investissements vont être récupérés et si on ne va pas être dépassé par de nouveaux développements.»

Finanzmarktwelt décrit également le mouvement comme une fuite à grande échelle des titres liés à l'IA. Le média rapporte, en se référant à Bloomberg, que la chute des cours a effacé des valeurs boursières d'environ 285 milliards de dollars US. Un panier de valeurs logicielles américaines composé par Goldman Sachs aurait ainsi perdu environ 6%, la plus forte perte journalière depuis une chute déclenchée par les droits de douane en avril.

Le nouvel outil juridique d'Anthropic devrait automatiser des tâches telles que la vérification des contrats ou les briefings juridiques. Dans le même temps, Anthropic souligne que «tous les résultats devraient être vérifiés par des avocats agréés», ce qui souligne les limites de tels systèmes.

Concurrence

Les analystes de Morgan Stanley, cités dans le rapport, estiment que les nouvelles capacités d'Anthropic renforcent «considérablement» la concurrence dans le domaine juridique et sont donc «potentiellement négatives» pour les fournisseurs concernés.

Alors que la technologie était sous pression, les fonds ont afflué aux Etats-Unis vers des secteurs indépendants de la conjoncture. Walmart a ainsi progressé d'environ 3% et a fait passer sa valeur boursière au-dessus de la barre des mille milliards de dollars.

Les matières premières ont également connu des mouvements : Après une chute massive, l'or et l'argent se sont redressés. L'or a gagné environ 6%, l'argent environ 6,5%. Le prix du pétrole a également augmenté.

Tout n'a pas été contre les actions de l'IA : Palantir a ainsi bondi de 6,6 %. Un gestionnaire de portefeuille a mentionné : «Ces chiffres soutiennent le trade de l'IA.»

