Neutralité, avions de combat ou politique européenne: les avis divergent entre élite et population sur de nombreux thèmes, selon le sondage Sophia 2025. Sur les accords avec l'UE par exemple, les premiers se disent beaucoup plus favorables, la population étant plus indécise.

Les élites interrogées se montrent nettement plus favorables au dernier paquet d'accords entre la Suisse et l'UE que la population, encore indécise, selon le sondage publié par Le Temps à l'occasion du Forum des 100 (Photo d'illustration). sda

Comme chaque année à l'occasion du Forum des 100 organisé jeudi par le quotidien Le Temps, ce dernier présente les résultats d'un sondage – Sophia 2025 – auprès de la population et des leaders d'opinion. La situation politique mondiale est, pour les deux catégories, la plus grande préoccupation du moment.

Elle représente même le principal souci pour 45% des élites sondées par l'institut MIS Trend cet été, alors que seule 28% de la population la place en tête. Les préoccupations de cette dernière sont beaucoup plus dispersées, alors que nombre d'entre elles ne touchent que peu l'élite, selon le sondage.

Outre la situation mondiale, (un des trois soucis majeurs pour 80%), les leaders d'opinion citent parmi leurs trois premières préoccupations les relations de la Suisse avec l'UE (44%) et l'état écologique de la planète (43%). Tous les autres thèmes présentés touchent moins de 30% d'entre eux, et plutôt moins de 10%.

Dans la population, on trouve comme trois premiers soucis, outre la situation géopolitique mondiale (56%), les coûts de la santé (55%), l'état écologique de la planète (38%), la situation économique et l'emploi, ex-aequo avec l'immigration (28%), ou la hausse du nombre d'habitants en Suisse (23%).

Suisse – UE

La différence apparaît aussi pour le paquet d’accords entre la Suisse et l'UE conclu fin 2024, et qui sera débattu au parlement dès l’an prochain. Une courte majorité de la population sondée y est favorable (56%) pour le moment, mais les indécis sont encore nombreux (20% sans réponse), alors que le soutien monte à 76% parmi les leaders d’opinion. Ce taux atteint même 88% pour les élites romandes et tessinoises, respectivement 86% pour celles se situant à gauche, et 79% pour la population de gauche.

S'agissant de soumettre ces accords au vote populaire, la population s'y montre plus favorable (44%) que les élites (35%), même si, là aussi, le peuple est indécis (17% sans réponse). Et le sondage MIS Trend de montrer par ailleurs que deux leaders sur trois sont favorables à un rapprochement militaire avec l’Union européenne, ce qui ne séduit qu’une minorité de la population (45%). Un rapprochement avec l'OTAN plaît moins dans les deux catégories, écrit Le Temps.

Avions de combat

Le sondage montre une différence entre élites et peuple également à propos des avions de combat dont la facture s'annonce plus salée que prévu. Le second est majoritairement (52%) favorable pour casser le contrat des F-35 avec les Etats-Unis et envisager l'achat d'un autre appareil, contre deux cinquièmes (41%) parmi les élites. Trois fois plus de leaders d'opinion que la population sont pour maintenir l'achat comme prévu.

Le sondage Sophia 2025 montre encore une évolution importante à propos de la neutralité, laquelle se manifeste cependant uniquement parmi les élites interrogées et quasi pas dans la population. Alors que l’initiative de l’UDC «Sauvegarder la neutralité suisse» est débattue sous la Coupole fédérale, et qu’une contre-proposition plus flexible pourrait émerger, le fossé s’est creusé en moins d’une année, remarque Le Temps.

Alors qu'un leader sur trois estimait que la neutralité était une «valeur indiscutable» il y a seulement un an, ils ne sont plus qu’un sur cinq de cet avis. Soit deux fois moins qu’au sein de la population, auprès de laquelle les avis n'ont quasi pas changé en un an. Les leaders sont même plus de 60% à considérer qu’il est nécessaire d’adapter la notion de neutralité suisse, contre 39%.

Enquête

L'enquête de MIS Trend a été effectuée du 11 août au 16 septembre derniers auprès de 275 leaders d’opinion alémaniques et latins appartenant au monde de l’économie, de l’administration, de la science et de l’éducation, de la culture et de la politique, avec une marge d’erreur maximale sur le total d’environ 5,9%.

S'agissant de la population, 1562 personnes âgées de 18 ans et plus, dont 689 Romands, 645 Alémaniques et 228 Tessinois, ont été interrogées entre le 29 août et le 7 septembre derniers. Comme pour les élites, les résultats ont été pondérés par genre, âge et région linguistique. La marge d’erreur maximale est d'environ 2,5% sur le total.