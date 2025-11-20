  1. Clients Privés
Services télécoms Un tiers de la population est exclu de l'univers numérique

ATS

20.11.2025 - 12:20

Plus d'un tiers de la population en Suisse se sent exclu de l'univers numérique. La Journée de l'inclusion numérique vendredi entend y remédier. (photo prétexte)
Plus d’un tiers de la population suisse est encore exclu de la participation numérique. La Journée nationale de l’inclusion numérique ce vendredi entend envoyer un signal contre cette exclusion par des actions locales et une offre variée de cours.

Keystone-SDA

20.11.2025, 12:20

Malgré les progrès technologiques, l’exclusion numérique reste un enjeu sociétal majeur, souligne l'Alliance inclusion numérique suisse (ADIS). Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, celles ayant de faibles compétences numériques de base et les personnes en situation précaire sont particulièrement menacées.

Lorsqu’une partie de la population est laissée à l’écart, cela a des conséquences pour tous: avec la numérisation croissante, l’accès à l’éducation, au travail, aux autorités et aux contacts sociaux se complique, et le fossé entre les personnes intégrées et exclues s’élargit.

ADIS rappelle l'existence du portail national simplement-mieux.ch, qui regroupe l'offre de cours.

La Confédération a lancé l'an dernier ADIS en collaboration avec les cantons, des associations et des entreprises. L'objectif est que le plus de personnes possible aient accès aux prestations numériques. Plus de 70 organisations issues de la société civile, de l’administration, de l’économie et de la recherche y participent.

www.simplement-mieux.ch.

