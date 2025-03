La Ville de Vernier (GE) a inauguré mercredi une balade de quinze kilomètres permettant de découvrir ses différents quartiers et espaces verts. Le tracé relie en trois heures et demie le village au Lignon, en passant par le quartier de l'Etang, les Avanchets, de nombreux parcs et les rives du Rhône.

La Ville de Vernier (GE) a imaginé une balade de quinze kilomètres permettant de découvrir ses différents quartiers et espaces verts. Le parcours de trois heures et demie passe notamment par les Avanchets (archives). ATS

Intitulé «La balade de Vernier», ce nouveau parcours accessible à tous vise à encourager la population à découvrir sa ville différemment, écrit la commune. Au fil du trajet, la signalétique indique le temps qu'il faut pour aller d'un site à l'autre par les chemins piétonniers.

Des panneaux explicatifs informent sur les aménagements envisagés et permettent d'en apprendre plus sur l'histoire de la commune. Les curieux apprendront qu'un bout d'Amérique se trouve au coeur du village, que le nom de Vernier provient de la verne, à savoir l'aulne, un arbre répandu dans la commune ou encore que l'Etang abrite un plan d'eau en forme de spermatozoïde.

L'administration verniolane entend valoriser ce nouvel itinéraire grâce à une programmation alliant culture et loisirs. Les espaces verts accueilleront peu à peu des événements comme une scène estivale, la ludothèque itinérante, des buvettes d'été ou encore un concours d'écriture.