«Même dans une période difficile...» Une bonne nouvelle pour les employés de la Migros

ATS

30.10.2025 - 08:59

Les salaires chez Migros vont augmenter en 2026. Le géant orange a annoncé jeudi une hausse de la masse salariale de 0,3% à 0,4%. Les syndicats auraient voulu plus et craignent une augmentation des salaires réels faible.

Migros annonce une hausse de la masse salariale pour 2026 après une année 2024 marquée par les suppressions d'emplois.
Migros annonce une hausse de la masse salariale pour 2026 après une année 2024 marquée par les suppressions d'emplois.
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 08:59

30.10.2025, 09:26

Cette augmentation est «nettement supérieure» au renchérissement attendu de 0,2%, écrit Migros dans un communiqué. Il annonce également une prime pour les employés de 300 francs sous la forme d'une carte cadeau à l'occasion du centenaire de l'entreprise.

«Même dans une période difficile pour Migros, nous prenons au sérieux les besoins de nos collaborateurs tout en tenant compte de la réalité économique», lit-on. La mise en oeuvre concrète des augmentations dans les filiales a été fixée, indique le géant orange. «L'accent est mis sur la reconnaissance des performances individuelles», écrit-il.

Les syndicats craignent que la hausse annoncée ne permette qu'une faible augmentation des salaires réels. Elle couvre d'ailleurs tout juste le renchérissement actuel selon l'indice national des prix à la consommation, écrivent la Société suisse des employés de commerce et l'Association suisse du personnel de la boucherie dans un communiqué.

Les partenaires sociaux disent toutefois reconnaître les efforts déployés par Migros pour ramener le groupe sur une voie plus calme et remédier à la perte d'image de l'année dernière. L'année 2024 a été marquée par une vaste restructuration du géant orange, qui avait annoncé la suppression de 1500 postes.

