  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Finances fédérales Une commission réduit le paquet d'allègement de la Confédération

ATS

28.11.2025 - 12:51

La Confédération devrait économiser 1,79 milliard de francs, estime la commission des finances du Conseil des Etats. Celle-ci a réduit de 603 millions de francs l'ampleur du programme d'allègement pour l'année 2027.

La conseillère aux Etats Johanna Gapany (PLR/FR) a abordé vendredi lors d'un point de presse le paquet d'allègement 2027 (archives).
La conseillère aux Etats Johanna Gapany (PLR/FR) a abordé vendredi lors d'un point de presse le paquet d'allègement 2027 (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 12:51

28.11.2025, 13:32

La commission propose également de réduire l'ampleur du programme pour les années 2028 et 2029.

La commission a repris environ 80% des propositions du Conseil fédéral, a indiqué vendredi devant les médias Jakob Stark (UDC/TG) au nom de la commission. Le programme proposé par le gouvernement est ambitieux, a-t-il indiqué.

Johanna Gapany (PLR/FR) a souligné la complexité du sujet et l'impact sur de nombreux acteurs. «Nous avons été à l'écoute pour voir s'il existe des possibilités d'adaptations.» Et de préciser: «Ce plan permet d'avoir une prévisibilité et anticipation au niveau financier.»

De nombreuses décisions ont été prises sur le fil. Le dossier passe en plénum le 17 décembre lors d'une séance open-end. Le National en débattra lors de la session de mars.

Les plus lus

Alexandra Rosenfeld donne des détails glaçants sur son ex, Jean Imbert
Ski en Romandie: voici les stations ouvertes, danger d’avalanche compris
Parfum, luxe, pharma... Le portrait des 10 personnes les plus riches de Suisse