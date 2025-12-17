  1. Clients Privés
«Achat massif» Une enquête pointe les risques du marketing d'influence en Suisse romande

ATS

17.12.2025 - 05:01

Le marketing d'influence s'étend toujours plus sur les plateformes en ligne, avec son lot de pratiques trompeuses. Une enquête, menée notamment par la Fédération romande des consommateurs (FRC), alerte sur les règles actuelles jugées «lacunaires».

Selon la FRC, il suffit de quelques secondes sur TikTok où un autre réseau social pour être exposé à une promotion plus ou moins dissimulée (photo d'illustration).
Selon la FRC, il suffit de quelques secondes sur TikTok où un autre réseau social pour être exposé à une promotion plus ou moins dissimulée (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 05:01

17.12.2025, 07:02

L'étude, menée entre mars et septembre 2025 dans 12 pays d'Europe, s'est attardée sur près de 650 contenus publiés sur différents réseaux sociaux. Deux secteurs à risques ont été étudiés: la fastfashion et les aliments et boissons malsains, écrit mercredi la FRC.

En Suisse romande notamment, la fédération explique avoir relevé plusieurs contenus promouvant «l'achat massif» de vêtements ou de nourriture. L'enquête montre que la majorité du marketing d’influence échappe encore à la transparence minimale exigée par la loi.

Dans ce contexte, la FRC recommande notamment une définition claire du marketing d’influence dans la législation suisse. Elle milite également pour une transparence standardisée, des possibles interdictions ou la mise en place d'une responsabilité conjointe.

