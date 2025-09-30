  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

AgroImpact Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

ATS

30.9.2025 - 17:09

Soutenir l'agriculture suisse dans la transition écologique: c'est l'objectif de l'association intercantonale AgroImpact qui a présenté mardi sa plateforme de décarbonation des produits agricoles, qui associe les fermes aux entreprises du secteur alimentaire.

Les parties prenantes d'AgroImpact se sont réunies mardi à Daillens pour présenter la première plateforme de décarbonation des produits agricoles.
Les parties prenantes d'AgroImpact se sont réunies mardi à Daillens pour présenter la première plateforme de décarbonation des produits agricoles.
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 17:09

30.09.2025, 17:12

Ce système inédit permet aux agriculteurs de monétiser leurs efforts environnementaux via un système de primes. Celles-ci sont versées par des entreprises qui contribuent ainsi à réduire l'empreinte carbone de leur approvisionnement.

La plateforme est déjà utilisée par plusieurs grands groupes, à savoir Nestlé Suisse, Groupe Minoteries, Sucre Suisse, Florin et Lidl. Du côté des fermes, elles sont actuellement 281 issues de plusieurs cantons (BE, FR, GE, JU, NE, VD) à avoir demandé un bilan carbone complet, et 128 à avoir déjà adopté un plan climatique personnalisé sur 6 ans. Chambres d'agriculture, scientifiques, ONG et cantons (romands essentiellement pour le moment) participent aussi au projet.

Les plus lus

Trump tape fort sur la Pharma : comment la Suisse encaisse le coup?
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Pour Trump, ne pas recevoir le Nobel serait une «grande insulte»