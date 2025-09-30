Soutenir l'agriculture suisse dans la transition écologique: c'est l'objectif de l'association intercantonale AgroImpact qui a présenté mardi sa plateforme de décarbonation des produits agricoles, qui associe les fermes aux entreprises du secteur alimentaire.

Les parties prenantes d'AgroImpact se sont réunies mardi à Daillens pour présenter la première plateforme de décarbonation des produits agricoles. ATS

Keystone-SDA ATS

Ce système inédit permet aux agriculteurs de monétiser leurs efforts environnementaux via un système de primes. Celles-ci sont versées par des entreprises qui contribuent ainsi à réduire l'empreinte carbone de leur approvisionnement.

La plateforme est déjà utilisée par plusieurs grands groupes, à savoir Nestlé Suisse, Groupe Minoteries, Sucre Suisse, Florin et Lidl. Du côté des fermes, elles sont actuellement 281 issues de plusieurs cantons (BE, FR, GE, JU, NE, VD) à avoir demandé un bilan carbone complet, et 128 à avoir déjà adopté un plan climatique personnalisé sur 6 ans. Chambres d'agriculture, scientifiques, ONG et cantons (romands essentiellement pour le moment) participent aussi au projet.