Construction Une ronde de négociation «intense», mais sans résultat

ATS

18.11.2025 - 09:29

Après sept rondes de négociations et plusieurs mobilisations dans toute la Suisse, les syndicats Unia et Syna ont indiqué qu'aucun accord n'avait été trouvé lundi au sujet de la convention nationale du secteur principal de la construction. Selon eux, il manque toujours des solutions notamment pour pallier la charge élevée due aux horaires de travail et au temps de trajets.

Plusieurs mobilisations ont déjà eu lieu en Suisse romande dans le cadre de cette renégociation, notamment à Genève, Lausanne, Fribourg ou encore à La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs mobilisations ont déjà eu lieu en Suisse romande dans le cadre de cette renégociation, notamment à Genève, Lausanne, Fribourg ou encore à La Chaux-de-Fonds.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 09:29

Reconnaissant que certains points avaient été «intensément discutés"avec la Société suisse des entrepreneurs (SSE) lors de cette septième ronde, Unia et Syna estiment que certains points ne sont pas encore garantis. Ils citent mardi dans un communiqué le pouvoir d'achat, «tant pour la vie familiale des travailleurs de la construction que pour redonner de l’attractivité à la branche». Cela doit permettre, selon eux, de lutter efficacement contre la pénurie aiguë de main-d'œuvre qualifiée.

Les deux syndicats avertissent que si aucun résultat n'est trouvé d'ici la fin de l'année, la construction se trouvera pour la première fois depuis plus d'une décennie dans une situation de vide conventionnel. Cela entraînerait de facto une grève nationale dans la branche, alertent Unia et Syna. La convention nationale règle les conditions de travail des près de 80'000 travailleurs. Cette convention collective expire à la fin de l’année et doit être renégociée.

Plusieurs mobilisations ont déjà eu lieu en Suisse romande dans le cadre de cette renégociation, notamment à Genève, Lausanne, Fribourg ou encore à La Chaux-de-Fonds. Parmi les revendications des syndicats, on retrouve notamment des journées de travail plus courtes, le paiement intégral des temps de déplacement ou encore une indemnité pour la pause du matin.

