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Economie vaudoise Une étude décortique la «formule magique» du canton de Vaud

ATS

28.4.2026 - 12:49

L'évolution de l'économie vaudoise depuis 1990 met en évidence un modèle de croissance robuste, fondé sur l'innovation, la diversification et l'ouverture internationale. C'est ce qui ressort d'une étude de BAK Economics présentée mardi par la ministre de l'économie Isabelle Moret.

Le canton de Vaud dispose d'un écosystème solide, diversifié et innovant, se réjouit la ministre de l'économie Isabelle Moret (archives).
Le canton de Vaud dispose d'un écosystème solide, diversifié et innovant, se réjouit la ministre de l'économie Isabelle Moret (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 12:49

28.04.2026, 13:31

L'enquête met en évidence «une trajectoire de croissance soutenue, reposant sur des bases structurelles solides». Le canton affiche un niveau d'attractivité élevé, avec un indice de compétitivité de 107,2, supérieur aux moyennes suisse (105,2) et romande (104,0). Il confirme ainsi sa capacité à attirer des activités à forte valeur ajoutée et à s'inscrire dans les chaînes de valeur internationales, résume l'étude, selon un communiqué du Canton.

BAK Economics identifie aussi «un modèle économique singulier», fondé sur l'articulation étroite entre sciences de la vie, numérique et industrie de précision. Cette «diversification connexe» favorise les transferts de connaissances entre secteurs et renforce la résilience de l'économie. Ce type de concentration reste rare en Europe, selon l'étude.

Le canton se distingue également par «l'intensité de son tissu d'innovation, étant à l'origine d'un brevet suisse sur quatre incluant une composante numérique». Fort de cette expertise, il se positionne sur plusieurs domaines technologiques d'avenir, notamment la medtech digitale, les biosenseurs et la découverte de médicaments.

L'étude souligne par ailleurs un enjeu clé: le canton doit encore renforcer la conversion de son potentiel scientifique en innovations concrètes pour l'ensemble du tissu économique, en particulier pour les PME. Ce constat met en évidence un levier d'amélioration prometteur pour renforcer la compétitivité, est-il souligné.

L'année 2025 fait écho à l'étude

Dans le cadre de cette présentation, le Service de la promotion de l'économie et de l’innovation (SPEI) en a profité pour faire un bilan de l'année 2025. Il a annoncé des niveaux records en matière d'attractivité, d'innovation et de tourisme.

Le travail d'Innovaud s'est concrétisé avec l'implantation d'un nombre record de 41 entreprises étrangères supplémentaires dans le canton, indique le SPEI. En provenance de 17 pays, elles devraient générer près de 500 emplois d'ici cinq ans. Leur profil sectoriel – technologies de l'information, sciences de la vie et microtechnique – est cohérent avec les domaines identifiés comme porteurs par l'étude de BAK Economics.

Le SPEI a aussi soutenu au total 229 entreprises en 2025, mobilisant 6,1 millions de francs d'aides à cet effet.

L'innovation se traduit aussi par un nouveau record pour l'emploi, relève encore le Canton. Les huit parcs d'innovation et technopôles totalisent désormais 9585 emplois. Dans ces derniers, les emplois du secteur des sciences de la vie ont progressé de +7,9% par rapport à 2024, et de +49% depuis 2021.

Le secteur du tourisme n'est pas en reste. Toutes les régions sont en croissance, «confirmant l'attractivité globale du territoire». Avec 3,1 millions de nuitées en 2025, le canton franchit un seuil record.

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