Une grande vague d'héritages s'amorce chez les milliardaires, avec quelque 6900 milliards de dollars (5531 milliards de francs) qui devraient être transmis au niveau mondial durant les quinze prochaines années, selon les projections d'UBS.

D’après UBS, les plus grosses successions d’Europe occidentale concernent la France, avec 347,1 milliards de dollars, l'Allemagne (227,2 milliards) et la Suisse (206,3 milliards) (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En 2025 déjà, 91 personnes (64 hommes et 27 femmes) ont hérité d'un montant cumulé de 297,8 milliards de dollars, en hausse de 36% par rapport à l'année précédente, selon un rapport publié jeudi par le géant bancaire suisse, qui souligne qu'il s'agit d'un montant «record».

«Le transfert de richesses s'accélère», souligne dans un communiqué la banque qui avait déjà constaté cette tendance dans de précédents rapports. Dans le détail, ces héritages en 2025 ont surtout concerné l'Europe de l'Ouest, avec 48 personnes qui ont reçu un montant cumulé de 149,5 milliards de dollars, ce que la banque suisse explique par une importante succession dans l'industrie pharmaceutique en Allemagne.

3 billions aux Etats-Unis

En Amérique du Nord, 18 personnes ont hérité de 86,5 milliards de dollars contre onze personnes en Asie du Sud-Est pour un montant total de 24,7 milliards de dollars. A un horizon de quinze ans, les plus gros transferts de patrimoine devraient s'effectuer aux Etats-Unis, où vivent actuellement un tiers des milliardaires, selon les calculs de la banque.

Aux Etats-Unis, quelque 2779,9 milliards de dollars de patrimoine devraient être transférés d'ici 2040 aux générations suivantes, directement ou indirectement par le biais du conjoint survivant. En Europe de l'Ouest, le patrimoine qui va être transféré par les milliardaires est estimé à 1300,2 milliards de dollars, d'après UBS, les plus grosses successions concernant la France, avec 347,1 milliards de dollars, l'Allemagne (227,2 milliards) et la Suisse (206,3 milliards).

196 nouveaux milliardaires en 2025

En Chine, Hong-Kong et Taïwan, UBS évalue le patrimoine qui va être transféré par les milliardaires d'ici 15 ans à 407 milliards de dollars et à 764,6 milliards de dollars en Asie du Sud-Est. La banque a réalisé ses calculs sur la base du nombre de milliardaires dans le monde âgés de plus de 70 ans, en prenant pour référence l'espérance de vie moyenne en Suisse qui est de 85 ans, afin de pouvoir réaliser des prévisions à un horizon de 15 ans.

D'après cette étude, réalisée sur la base de données collectées sur 47 marchés, le nombre de milliardaires aura augmenté de 8,8% en 2025, passant de 2682 à près de 3000 au niveau mondial. UBS, qui compte parmi les plus grands gestionnaires de fortune au monde, a répertorié 196 nouveaux milliardaires en 2025 qui ont fait fortune par eux-mêmes, et non par héritage, avec leur entreprise notamment dans les secteurs des logiciels, génétique, gaz naturel liquéfié et infrastructures.