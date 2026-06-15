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Banques UniCredit contre-attaque et accuse Commerzbank de semer la confusion

ATS

15.6.2026 - 11:15

UniCredit a annoncé lundi avoir saisi le superviseur financier allemand BaFin dans le cadre de son offre hostile sur Commerzbank.

L'établissement transalpin s'offusque d'insinuations de manipulation de la part de sa cible rétive allemande. (archive)
L'établissement transalpin s'offusque d'insinuations de manipulation de la part de sa cible rétive allemande. (archive)
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 11:15

15.06.2026, 11:42

La banque italienne accuse sa concurrente allemande de «semer la confusion» sur l'offre d'achat qui doit se clôturer mardi soir, sauf prolongation.

Commerzbank «choisit de se concentrer sur des allégations infondées avec l'intention, apparemment, de perturber l'intégrité de l'offre, semant la confusion parmi les parties prenantes», a accusé la direction d'UniCredit dans un communiqué.

«Cela détourne l'attention de l'opportunité stratégique de bâtir un champion bancaire européen plus solide et plus compétitif, créateur de valeur pour tous», selon UniCredit.

La banque italienne a demandé à la BaFin «d'examiner les circonstances entourant ces déclarations, leur exactitude et leur intention apparente de perturber l'intégrité de l'offre».

Commerzbank, qui avait déjà saisi la BaFin, accuse UniCredit de gonfler artificiellement l'impression de succès de son offre.

UniCredit communique régulièrement sur le taux d'acceptation de son offre sur Commerzbank: il était de 11,86% vendredi, s'ajoutant à une participation de 26,7% acquise au moment de lancer début mai son offre de reprise sur sa rivale allemande, valorisée 35 milliards d'euros.

La banque italienne y ajoute 13,19% du capital détenu via des dérivés en espèces et 3,22% via des dérivés en actions.

Selon la direction de Commerzbank, les actions apportées à l'offre proviennent quasi exclusivement de banques et d'institutions financières dans l'écosystème d'UniCredit, notamment comme contreparties sur des produits dérivés.

En d'autres termes, pas des actionnaires de Commerzbank convaincus par l'offre, qui ne serait du reste pas attractive car valorisant la banque allemande en dessous de son cours boursier actuel.

Le comité central d'entreprise de Commerzbank a d'ailleurs chargé vendredi son président de déposer une plainte contre X pour suspicion de manipulation de marché et d'information trompeuse.

UniCredit continue de «rejeter fermement les allégations et insinuations concernant ses déclarations et le processus d'offre».

«À aucun moment UniCredit n'a regroupé ni confondu les différentes catégories qui doivent être déclarées en vertu de la réglementation applicable; la confusion entre ces catégories provient à plusieurs reprises de la direction de Commerzbank, et non d'UniCredit, apparemment dans le but de monter un récit trompeur», a accusé lundi la banque italienne.

UniCredit souligne par ailleurs que sa participation dépasse désormais «confortablement» le seuil de 30% qu'elle s'était fixé. La banque serait ainsi en mesure de «nommer l'ensemble des représentants des actionnaires au sein du conseil de surveillance» pour mettre en place sa stratégie.

«Toute suggestion selon laquelle un seuil plus élevé serait requis pour ces mesures de gouvernance est incorrecte», a martelé la banque. «Les seules décisions nécessitant une majorité de 75% en assemblée générale seraient une fusion ou d'autres opérations de réorganisation de la société», ce qui n'est envisagé que dans un deuxième temps par UniCredit avec sa filiale allemande HypoVereinsbank.

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