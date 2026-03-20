  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Consommation Unilever dit avoir reçu une offre pour ses marques alimentaires

ATS

20.3.2026 - 12:16

Le géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et d'alimentation Unilever a reçu du groupe américain McCormick & Company une offre de rachat pour ses marques alimentaires. Celles-ci comprennent notamment les soupes Knorr et la moutarde Maille.

Une vente pourrait valoriser les marques alimentaires d'Unilever, dont Knorr, à plusieurs dizaines de milliards de dollars (archives).
Une vente pourrait valoriser les marques alimentaires d'Unilever, dont Knorr, à plusieurs dizaines de milliards de dollars (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 12:16

20.03.2026, 13:53

Unilever confirme ainsi, dans un communiqué, «de récentes spéculations médiatiques». Il indique avoir «reçu une offre non sollicitée pour son activité alimentation et être en pourparlers avec McCormick & Company», mais précise qu'il «n'existe aucune certitude qu'une quelconque opération sera conclue». Aucun montant n'est évoqué.

Sous la pression d'investisseurs, dont le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz, pour améliorer les performances, le groupe avait annoncé en 2024 un plan stratégique pour se focaliser sur 30 marques «motrices».

Dans ce cadre, Unilever a bouclé en décembre dernier la scission de sa division glaces, sous le nom «The Magnum Ice Cream Company».

Le groupe, également connu pour les savons Dove et les déodorants Axe, avait indiqué le mois dernier, lors de la publication de ses résultats, qu'il voulait se focaliser davantage sur le segment «beauté» et celui dédié aux «bien-être et soins de la personne», mais aussi sur le haut de gamme et le commerce en ligne.

Son bénéfice net à périmètre constant, c'est-à-dire en ne regardant que le portefeuille de marques qu'il conservait fin 2025, a progressé de 4,6% l'an dernier, à 5,7 milliards d'euros, malgré un recul de son chiffre d'affaires de 3,8%, à 50,5 milliards d'euros.

Le conseil d'administration d'Unilever «considère que le segment alimentation est une activité extrêmement attractive, dotée d'un solide profil financier, portée par des marques leaders sur des marchés en croissance, et il a confiance dans l'avenir» de cette division au sein d'Unilever, a précisé l'entreprise dans son communiqué.

Mercredi, l'agence Bloomberg avait assuré, en citant des sources proches du dossier, que le groupe en était «aux premières étapes de l'évaluation de différentes possibilités» pour la division, comme scinder l'ensemble ou conserver certaines marques phares, «même si elle pourrait ne conclure aucune opération avant 2027».

Selon les mêmes sources, une vente «valoriserait probablement les marques alimentaires d'Unilever à plusieurs dizaines de milliards de dollars».

Les plus lus

Proche de Laurent Ruquier, la comédienne Isabelle Mergault est décédée
Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !
Et si cette décision du Conseil fédéral rendait Donald Trump furieux ?
Fâcheuse bévue : le porte-avions Charles-De-Gaulle localisé grâce à une app de sport
On en sait plus sur les causes de l'accident de télécabine d'Engelberg
Dans ces pays, les vacances coûtent moins cher que d'habitude