Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS a dépassé les attentes au troisième trimestre, estimant tirer les fruits du «plus gros changement stratégique» de son histoire, et s'est montré confiant pour l'activité pendant la saison festive.

Le groupe a enregistré entre juillet et septembre plusieurs éléments exceptionnels.

Pour commencer, il a comptabilisé une charge nette de 164 millions de dollars (130,3 millions de francs), soit 250 millions après impôts liés à sa transformation qui ont été partiellement compensés par un crédit d'impôt de 86 millions.

Et ensuite une transaction de cession-bail portant sur cinq sites qui a généré 330 millions de dollars avant impôts dans sa branche Supply Chain Solutions (logistique, fret).

«Cette transaction s'inscrit dans la stratégie plus vaste de gestion des capitaux du groupe en monétisant certains actifs immobiliers pour réinvestir dans la croissance avec des baux structurés pour maintenir la continuité opérationnelle», a expliqué le groupe, dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 21,41 milliards de dollars (17 milliards de francs), en recul de 3,7% sur un an, et un bénéfice net de 1,31 milliard (-14,8%).

Malgré ces reculs, le groupe a dépassé le consensus des analystes de FactSet qui tablait respectivement sur 20,84 milliards et 1,10 milliard.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,74 dollar contre 1,76 dollar un an plus tôt et un consensus à 1,28 dollar.

Pic d'activité

«Nous effectuons le plus gros changement stratégique de l'histoire de notre groupe et les modifications que nous effectuons sont destinées à créer de la valeur à long terme pour tous nos acteurs», a commenté Carol Tomé, patronne d'UPS, citée dans le communiqué.

«Avec la saison des envois pendant les Fêtes qui approche, nous sommes positionnés pour opérer le pic d'activité le plus efficace de notre histoire», a-t-elle assuré.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action UPS bondissait de plus de 9%.

Pour le quatrième trimestre, UPS table sur un chiffre d'affaires «d'environ» 24 milliards de dollars et une marge opérationnelle à données comparables d'environ 11% à 11,5%.

Le consensus anticipait, avant la publication de mardi, un chiffre d'affaires de 23,82 milliards au dernier trimestre 2025.

Concernant l'ensemble de l'exercice, UPS entend investir 3,5 milliards de dollars de capitaux, payer autour de 5,5 milliards de dollars de dividendes et racheter pour environ 1 milliard de dollars de ses propres actions – rachat qui est déjà effectué.