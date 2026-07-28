Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS a connu une reprise de son activité avec une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mais la reconfiguration de son réseau, liée à la réduction de son contrat avec Amazon, a pesé sur son bénéfice net.

D'avril à fin juin, le chiffre d'affaires de la société d'Atlanta (Géorgie) a augmenté de 7,5% par rapport au deuxième trimestre 2025 (image prétexte).

D'avril à fin juin, le chiffre d'affaires de la société d'Atlanta (Géorgie) a augmenté de 7,5% par rapport au deuxième trimestre 2025, à 22,8 milliards de dollars (18,6 milliards de francs).

Les activités du groupe à l'international ont tiré le chiffre d'affaires (+12,5%) plus que celles aux États-Unis (+6%). Ce chiffre est supérieur aux estimations des analystes interrogés par Bloomberg (21,8 milliards de dollars).

Son bénéfice net a en revanche été divisé par deux (-52%) à 604 millions de dollars, du fait de son projet de «reconfiguration du réseau et réinvention de l'efficacité». Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est de 1,76 dollar, en hausse de 13%.

En 2025, UPS avait passé un accord avec son plus gros client, Amazon, pour réduire le volume d'activité avec ce dernier de plus de 50% d'ici à juin 2026. La société avait précisé que le géant américain représentait alors 11,8% de son chiffre d'affaires. «Si nous n'agissons pas, les rendements seront probablement décroissants», avait alors justifié Carol Tomé, directrice générale d'UPS.

Cette décision s'accompagne d'une réorganisation de son réseau qui devrait l'amener à fermer jusqu'à 10% de ses centres, à réduire ses flottes de véhicules et d'avions et à diminuer ses effectifs, dans une proportion non précisée. Le groupe avait déjà annoncé la suppression de 14.000 postes en 2023. Cette réorganisation devrait lui permettre de réaliser environ un milliard de dollars d'économies.

En mai 2026, Amazon a annoncé le lancement d'une offre de services logistiques indépendante de celle de sa plateforme de commerce en ligne. Via une nouvelle filiale, Amazon Supply Chain Services (ASCS), le groupe propose maintenant son infrastructure à toutes les entreprises et devient un concurrent frontal pour les poids lourds de la livraison de plis et de colis.

UPS a également annoncé mardi une augmentation de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à «environ 91,2 milliards» de dollars, contre 89,7 milliards de dollars annoncés précédemment, et son bénéfice par action et hors éléments exceptionnels «à environ 7,22» dollars.