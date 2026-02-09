Le marché du travail aux Etats-Unis a perdu 23'000 emplois en juillet, selon les données publiées vendredi par l'agence de statistiques du travail (BLS), mais le chômage est en baisse à 4,1%, faisant dans les deux cas mentir les anticipations des analystes.

Le marché du travail aux Etats-Unis a perdu 23'000 emplois en juillet, mais le chômage est en baisse. (archive)

Marché du travail USA : 23'000 emplois en moins en juillet, mais chômage en baisse

Les marchés attendaient en effet une bien meilleure tendance, avec la création de 83'000 emplois espérés, un chiffre relativement bas pour l'économie américaine, selon le consensus publié par MarketWatch.

Dans le même temps, le BLS a fortement revu à la baisse les créations d'emploi pour le mois de mai, et de juin, avec au final 103'000 emplois en moins créés durant la période par rapport aux estimations initiales. Au final, seuls 83'000 emplois ont été créés sur les deux mois.

Le recul du chômage malgré la destruction d'emplois s'explique en premier lieu par une baisse continue du taux de participation à la population active des Américains en âge de travailler.

Depuis le début de l'année, le taux de participation a ainsi reculé de 0,7 point, et la part des personnes en emploi par rapport à l'ensemble de la population de 0,5 point, ce qui représente des centaines de milliers de personnes en moins sur le marché du travail.

Au total, 6,9 millions d'Américains sont au chômage, dont 1,8 million qui sont considérés comme étant en chômage longue durée (27 semaines ou plus).

La destruction d'emplois concerne en premier lieu des secteurs tels que l'éducation publique au niveau local, le commerce de proximité et, dans une moindre mesure, les services financiers.

A l'inverse, le secteur de la santé, qui est depuis de nombreux mois le principal pourvoyeur d'emplois aux Etats-Unis, a continué sur sa lancée mais sur un rythme un peu plus modeste comparé aux mois précédents.

En ce qui concerne le secteur manufacturier et des matières premières, qui sont ceux sur lesquels le président américain Donald Trump a concentré son attention, ils n'ont quasiment pas connu d'évolution, tant pour le secteur minier ou de l'extraction d'hydrocarbures que pour la construction et l'industrie.

Enfin, l'hôtellerie et restauration ainsi que les loisirs ont connu peu de variation, malgré la tenue de la Coupe du monde durant cette période, qui s'est principalement déroulée aux Etats-Unis.