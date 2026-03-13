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Etats-Unis USA: procédure en justice contre le président de la Fed annulée

ATS

13.3.2026 - 21:14

Donald Trump reproche au président de la Fed Jerome Powell de ne pas baisser les taux d'intérêt.
Donald Trump reproche au président de la Fed Jerome Powell de ne pas baisser les taux d'intérêt.
ATS

Un juge fédéral a annulé la procédure judiciaire engagée par l'administration Trump contre le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, dans une décision publiée vendredi. Le locataire de la Maison Blanche lui reproche de ne pas baisser les taux d'intérêt.

Keystone-SDA

13.03.2026, 21:14

«Il existe de multiples preuves que l'objectif principal (sinon le seul) de cette procédure est de harceler M. Powell pour le faire céder au président (américain Donald) Trump ou de démissionner et de céder la place à quelqu'un qui le fera», écrit le juge James Boasberg dans cette décision datée du 11 mars et rendue publique vendredi.

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