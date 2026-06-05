L’Union syndicale suisse menace de lancer un référendum si le Parlement autorise le contournement des salaires minimums cantonaux et communaux par des conventions collectives. Elle dénonce une attaque contre les bas salaires et appelle aussi à une hausse générale des rémunérations.

L'Union syndicale suisse était réunie vendredi en assemblée des délégués à Berne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Réunie vendredi en assemblée des délégués à Berne, l’Union syndicale suisse (USS) a décidé à l’unanimité de se tenir prête à lancer un référendum contre toute réforme permettant de contourner les salaires minimums cantonaux et communaux via des conventions collectives de travail (CCT), lit-on dans un communiqué. L’organisation estime que «les salaires minimums sont le fruit de décisions démocratiques» et qu’ils doivent être protégés.

Selon l’USS, une telle évolution reviendrait à fragiliser les travailleurs à bas revenus dans plusieurs secteurs. L’organisation a cité notamment «l’hôtellerie-restauration, les salons de coiffure, les boulangeries ou les boucheries», où de nombreux salariés peinent déjà à couvrir leurs besoins essentiels.

Erosion du pouvoir d'achat

Dans sa résolution, le syndicat met également en garde contre l’érosion du pouvoir d’achat. Pour beaucoup de salariés et salariées, il n’y a plus eu de progrès des salaires réels depuis 2016, alors même que l’économie s’est bien portée durant cette période.

Avec une inflation attendue entre 1 et 1,5%, l'USS estime que «les hausses salariales récentes sont déjà absorbées par le renchérissement». Il appelle ainsi à une «véritable offensive salariale» lors des prochaines négociations.

Les délégués ont aussi réaffirmé plusieurs revendications sociales, dont huit semaines de vacances pour les apprentis et une mise en œuvre renforcée de l’initiative sur les soins infirmiers. Ils demandent notamment «des effectifs adaptés aux besoins» et un financement public accru du système de santé.

Combattre le harcèlement au travail

Parallèlement à ses revendications salariales, l’Union syndicale suisse appelle également à une ratification rapide des conventions n°190 et 191 de l’Organisation internationale du travail. Celles-ci visent à renforcer la protection contre la violence et le harcèlement au travail ainsi qu’à garantir un environnement professionnel sûr et salubre. L’USS salue un projet du Conseil fédéral qui, selon elle, ne nécessite pas de modification légale et bénéficie déjà d’un large soutien.

Le syndicat souligne que «une femme active sur deux subit du harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle», les jeunes femmes, les apprentis et les personnes en emploi précaire étant particulièrement touchés. Pour l’USS, ces conventions enverraient un «signal clair»: la violence et le harcèlement au travail doivent être reconnus et combattus de manière systématique.