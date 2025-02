Le groupe bancaire bernois Valiant a enregistré un bénéfice net en augmentation de 4,2% à 150,4 millions de francs en 2024. le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende haussé de 30 centimes à 5,80 francs par action.

Pour 2025, Valiant s'attend à une légère hausse du bénéfice sans donner plus de détails. ATS

De janvier à décembre, le produit d'exploitation a avancé de 1,1% à 551,7 millions par rapport à la même période un an plus tôt, indique un communiqué paru mercredi.

Dans le détail, les opérations d'intérêts, première source de recettes de l'établissement, affichent un recul de 4,2% à 408,9 millions. Les affaires liées au négoce ont par contre bondi de 25,3% à 50,5 millions. Enfin, les commissions et les prestations de service ont rapporté 93 millions, soit 10,8% de plus sur un an.

Les charges ont pesé plus lourd de 3,4% à 300 millions, souligne le groupe en rappelant les dépenses uniques allouées pour le renouvellement des logiciels bancaires de base et des investissements dans la numérisation et le développement de l'offre. Le résultat opérationnel est ainsi ressorti à 233,4 millions, soit 0,5% de plus.

Fin décembre, le total au bilan atteignait 37,1 millions, en hausse de 2,9%. Les prêts à la clientèle étaient de 30,1 milliards, en croissance de 1,6% sur un an, dont 28,7 milliards de créances hypothécaires (+1,7%). Les fonds des clients se sont stabilisés en prenant 0,8% à 22,4 milliards.

Sur la période sous revue, Valiant a renforcé ses réserves totales pour risques bancaires généraux de 46,0 millions.

Ces chiffres surpassent les attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur des revenus à 543,4 millions, un résultat d'exploitation de 224,9 millions, un bénéfice net de 147 millions de francs et un dividende de 5,77 francs.

