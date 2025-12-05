L'entreprise pharmaceutique Abbott a déclenché une vaste campagne de rappel de plusieurs millions de capteurs de glycémie défectueux dans 17 pays, dont la Suisse. Le fabricant américain a recensé jusqu'ici sept morts et 736 incidents graves dans le monde, potentiellement liés à ce problème.

A ce jour, Swissmedic dit ne disposer d'aucun indice laissant penser que le rappel ne se déroule pas correctement (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En Suisse, aucun décès n'a été signalé à l'heure actuelle en lien avec ce défaut, indique vendredi à Keystone-ATS Lukas Jaggi, porte-parole de l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. En revanche, sept annonces confirmées d'incidents graves ont été enregistrées.

Les patients touchés ont présenté différents symptômes, comme des migraines, des troubles visuels, une acidocétose ou une faiblesse sévère empêchant les personnes de s’auto-administrer leur traitement. Ces situations ont nécessité l’intervention d’un tiers ou d'un professionnel de santé, qui a administré de l’insuline pour corriger l’hyperglycémie ou mis en place d’autres traitements appropriés, détaille Swissmedic.

De fausses valeurs

Certains capteurs peuvent fournir des valeurs de glucose faussement basses, avertit Abbott. Le défaut, qui a depuis été corrigé, concerne les modèles FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus. Pour savoir si leur appareil est défectueux, les malades doivent se rendre sur le site www.FreeStyleCheck.com et peuvent demander un capteur de remplacement gratuit.

Selon les indications fournies par l'entreprise, plusieurs centaines de milliers d'appareils pourraient être concernés en Suisse, ajoute le porte-parole de Swissmedic. Celui-ci précise toutefois que ces capteurs devant être changés fréquemment, le problème ne concerne donc pas autant de personnes dans le pays.

Les patients diabétiques font partie des groupes de patients les mieux informés et les mieux formés, note encore Swissmedic. Ils sont sensibilisés aux éventuels écarts de mesure et savent comment réagir dans de telles situations, par exemple en effectuant une mesure classique de la glycémie comme référence ou moyen de contrôle.

Conforme aux procédures

A ce jour, Swissmedic dit ne disposer d'aucun indice laissant penser que le rappel ne se déroule pas correctement. Interrogé pour savoir si l'institut a communiqué suffisamment activement sur le sujet, M. Jaggi souligne que la responsabilité de la mise en oeuvre d'un rappel incombe au fabricant, tandis que les autorités supervisent les mesures prises.

L'ordonnance sur les dispositifs médicaux oblige les fabricants à mettre en place, documenter, appliquer et maintenir un système de gestion de la qualité, précise encore Swissmedic. Celui-ci doit également inclure la surveillance après la mise sur le marché et comprend la traçabilité afin de pouvoir agir rapidement en cas de rappel.