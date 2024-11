Deux nouveaux programmes pilotes pour les femmes inscrites auprès des ORP vaudois (photo d'illustration). ATS

L'Etat de Vaud a lancé deux programmes-pilotes pour favoriser un retour à l'emploi. Destinés principalement aux femmes inscrites auprès d'un Office régional de placement, ils sont basés sur du coaching, du réseautage et la maîtrise des réseaux sociaux professionnels.

Pour les personnes participant à ces programmes, l'objectif principal consiste à «améliorer sa visibilité et son positionnement sur le marché de l'emploi», indique jeudi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Le programme «Réussir son retour à l'emploi au féminin» comprend trois modules de deux jours chacun. Le premier vise la prise de conscience des compétences développées et la confiance en soi. Le deuxième met en pratique la mise en valeur de ces compétences, tandis que le troisième permet de concevoir son projet professionnel.

Quant à «Hire me I'm fabulous» (engagez-moi je suis fabuleuse), le programme consiste en une demi-journée, composée d'ateliers, de coaching et de réseautage. Des rencontres et conseils de responsables RH et d'experts sont aussi prévus.

Ces deux mesures-pilotes sont conduites par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, dont une en collaboration avec le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les premières éditions de ces deux programmes ont eu lieu en septembre, octobre et novembre. Dans son communiqué, l'Etat de Vaud dit avoir déjà reçu «des retours enthousiastes des bénéficiaires de ces mesures.» Elles feront l'objet d'un bilan qui pourrait les amener à intégrer le catalogue des mesures du marché du travail à disposition des conseillers ORP.

