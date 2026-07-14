Le nombre de logements vacants sur le territoire vaudois est en légère baisse (-25) selon le dernier bilan annuel provisoire de Statistique Vaud. Au 1er juin, quelque 3907 ont été recensés sur l'ensemble du territoire, parmi lesquels 1172 sont disponibles uniquement à la vente.

Le taux de logements vacants pour l'ensemble du canton est de 0,87%, détaille l'Etat dans un communiqué mardi. Ce chiffre baisse ainsi de 0,02 point de pourcentage en comparaison à l'année dernière.

La pénurie de logement persiste donc depuis 1999, le marché étant considéré comme équilibré lorsqu'il affiche un taux de vacance de 1,5%. C'est dans le district de Lavaux-Oron que la situation est «la plus tendue», avec un taux qui se monte à 0,64%. Au contraire, le plus élevé est celui du district de La Broye-Vully, qui s'élève à 1,35%.

Plus en détails, par rapport à l'an dernier, le taux de logements vacants diminue dans les districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, de Nyon et de Morges, alors qu'il est stable pour les districts d’Aigle du Gros-de-Vaud, du Jura-Nord vaudois, de Lavaux-Oron et de Lausanne.

Une augmentation est constatée dans les districts de la Broye-Vully, et de l’Ouest lausannois. Pour ce dernier, le taux augmente de 0,47 à 0,67%, ce qui correspond à 98 logements supplémentaires.

Les autorités vaudoises constatent que la plupart des biens concernés sont des trois pièces (1043 unités) ou des quatre pièces (840 unités). Les surfaces industrielles et commerciales vacantes disponibles dans le canton atteignent, quant à elles, de 374'007 m2, contre 285'288 en 2025.