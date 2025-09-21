  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grand Conseil vaudois Long débat en vue pour la réforme de la loi sur l'énergie

ATS

21.9.2025 - 11:00

Le Grand Conseil vaudois s'attaque dès mardi à l'un des très gros morceaux de la législature en cours: la réforme de la loi sur l'énergie. La commission chargée d'examiner le projet du gouvernement soutient unanimement son adoption, mais avec plus de 90 amendements. Autant dire que les débats s'annoncent longs, techniques et, sans doute, très animés.

La réforme de la loi sur l'énergie trace une "étape décisive" vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois. Elle est aussi un "pas important" vers plus de souveraineté énergétique pour le canton, qui importe 84% de son énergie (photo symbolique).
La réforme de la loi sur l'énergie trace une "étape décisive" vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois. Elle est aussi un "pas important" vers plus de souveraineté énergétique pour le canton, qui importe 84% de son énergie (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 11:00

21.09.2025, 11:01

La révision de la loi sur l'énergie (LVLEne) vise à développer le recours aux énergies renouvelables locales, à diminuer la consommation énergétique, à remplacer les installations de chauffages à énergie fossile tout en renforçant l'accompagnement des acteurs impliqués.

Cette réforme trace une «étape décisive» vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois. Elle est aussi un «pas important» vers plus de souveraineté énergétique pour le canton, qui importe 84% de son énergie, résume le Conseil d'Etat. Sous réserve de l'issue du processus parlementaire, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est attendue courant 2026.

«Cadre clair et opérationnel»

Il aura fallu près d'un an de travail – 21 séances exactement – aux quinze membres de la Commission de l'environnement et de l'énergie (CENEN) pour examiner ce chantier législatif. Il a débouché sur un rapport de majorité (200 pages) et, malgré tout, un rapport de minorité (8 pages) d'Ensemble à Gauche & POP. Mais aucun parti ne conteste l'entrée en matière pour les débats ni s'oppose à l'adoption du projet de loi du Conseil d'Etat, tel qu'issu de l'examen de la CENEN.

Si tous les articles n'ont pas fait consensus, l'ensemble des membres de la commission s'accorde toutefois à souligner l'importance de cette loi, le bienfondé de sa révision complète et de ses objectifs. Le projet de loi amendé «témoigne d'une volonté commune de doter le canton d'un cadre clair et opérationnel pour la transition énergétique», écrit la CENEN.

Ce projet de loi concocté par les services du ministre de l'environnement Vassilis Venizelos répond au total à quatre motions, seize postulats et quatre interpellations. Présenté en septembre 2024, il avait pris en compte plusieurs changements à la suite d'une consultation publique de l'avant-projet (entre septembre et novembre 2023).

Meilleur échelonnement

Les plus de 90 amendements issus de la commission concernent notamment l'échelonnement des travaux pour la transition énergétique et certains délais d'assainissement, l'accompagnement de l'électrification du parc automobile, l'impact de la loi sur les locataires ou encore le financement de la loi.

L'une des grandes questions a, en effet, été de savoir comment répartir dans le temps le travail à effectuer pour éviter une ruée vers les subventions et des milliers de chantiers simultanés dans le canton. La CENEN a aussi abordé la problématique de la disponibilité de la main-d'oeuvre et donc de la formation dans les différentes filières professionnelles liées à la transition énergétique.

Il s'agit aussi de proposer un calendrier plus souple pour les délais de rénovation ou encore une meilleure aide aux propriétaires qui assainissent sans augmenter les loyers ou résilier les baux. Des amendements ont aussi été ajoutés pour assouplir l'extinction des vitrines et la fin des chauffages fossiles, ainsi que pour renforcer l'importance stratégique du stockage, de la sobriété et de l'économie circulaire dans le domaine de la construction.

Différencier les propriétaires

Si le projet gouvernemental, après la consultation publique, a décidé de différencier petits et grands propriétaires en matière de délais accordés pour assainir les bâtiments les plus énergivores, souvent qualifiés de «passoires énergétiques», la CENEN a aménagé les délais des bâtiments concernés, soit classés F et G selon le Certificat énergétique cantonal (CECB). Ils représentent environ un bâtiment sur cinq dans le canton, 28'000 au total.

Concrètement, la commission propose d'abolir les délais d'assainissement pour les bâtiments de moins de 750 m2 (petits propriétaires) afin d'obtenir la note D. Pour les bâtiments de plus de 750 m2 (grands propriétaires), le délai a été rallongé de cinq ans (à 2040) pour ceux appartenant à la classe F. Il reste à 2035 pour la classe G.

Ces différents assouplissements de délais ont été compensés par un nouveau principe consistant à établir comme élément déclencheur le moment d'un changement de propriétaire. Lorsque l'ensemble d'un bâtiment change de propriétaire, une prise en compte des travaux à effectuer permet de planifier un assainissement. La commission propose de fixer un délai de cinq ans à tout nouveau propriétaire pour effectuer les travaux de mise en conformité.

Les plus lus

Tuée à Poitiers : un drame «tellement évitable»
Suivez les courses du SailGP à Genève en libre accès
L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève
Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’État de Palestine
Devant les tribunaux, le bras de fer entre Enthoven et la France insoumise
À Pontida : Bardella, «remigration» et hommage à Charlie Kirk