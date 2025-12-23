  1. Clients Privés
Neuf districts sur dix La pénurie de logements s'aggrave dans le canton de Vaud

ATS

23.12.2025 - 11:50

La pénurie de logements dans le canton de Vaud gagne encore du terrain. Elle s'est péjorée avec un taux de vacance qui s'établit désormais à 0,94% en moyenne cantonale sur les trois dernières années (1,01% l'an dernier). Neuf des dix districts sont désormais concernés, dont nouvellement le district de la Broye-Vully.

Dans le canton de Vaud, neuf districts sur dix sont désormais touchés par la pénurie de logements (archives).
Dans le canton de Vaud, neuf districts sur dix sont désormais touchés par la pénurie de logements (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 11:50

23.12.2025, 12:01

Il y a pénurie, au sens de la loi, lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,5%. Ce taux est déterminé en prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants, rappelle le canton mardi dans un communiqué.

Pour la seule année 2025, le taux est de 0,89%. Avec un taux lissé sur les trois dernières années de 1,34 %, le district de la Broye-Vully est désormais lui aussi en situation de pénurie.

Seul le district d’Aigle ne connaît pas une situation de pénurie, avec un taux lissé de 1,58 %. Dès lors, les dispositions sur la préservation du parc locatif et le droit de préemption ne sont pas applicables pour ce district.

