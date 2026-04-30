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Conseil d'Etat Il n’y aura pas de panneaux solaires sur les routes cantonales vaudoises

ATS

30.4.2026 - 15:49

Le Canton de Vaud n'envisage pas de couvrir des tronçons de routes cantonales avec des panneaux solaires. Il n'a pas non plus de projet d'autoroutes solaires à développer avec la Confédération. C'est ce qui ressort d'un rapport du Conseil d'Etat en réponse à un postulat et deux interpellations parlementaires sur l'utilisation des infrastructures routières et autoroutières pour la production d'énergie photovoltaïque,

Le Canton de Vaud rappelle qu'il met la priorité sur la production d’énergie solaire en toiture (photo symbolique).
Le Canton de Vaud rappelle qu'il met la priorité sur la production d’énergie solaire en toiture (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:49

30.04.2026, 16:13

Le gouvernement rappelle que «la priorité est mise sur la production d'énergie solaire en toiture, où le potentiel est le plus important», indique-t-il jeudi dans ses décisions hebdomadaires. «L'évaluation des surfaces de parois antibruit du réseau routier cantonal montre en revanche un potentiel faible et limité, en raison des nombreuses contraintes techniques, foncières, économiques et paysagères», écrit-il.

Le Conseil d'Etat se montre néanmoins «ouvert à étudier l'intégration de panneaux photovoltaïques sur les parois antibruit». Ce pour autant que ces projets soient techniquement réalisables et sûrs, économiquement viables au gré des demandes et propositions des sociétés d'approvisionnement en électricité ou d'autres porteurs de projets, explique-t-il.

Canton de Vaud. Un projet de loi pour interdire les symboles haineux

Canton de VaudUn projet de loi pour interdire les symboles haineux

Le gouvernement dit aussi qu'il «étudiera les opportunités dans le cadre de ses grands projets ou de ses rénovations routières, en lien avec la nouvelle loi sur l'énergie». Dans ce même rapport, il indique qu'il «n'a pas de projet en matière d'autoroutes solaires à développer avec la Confédération et qu'il n'envisage pas de couvrir des tronçons de routes cantonales avec des panneaux solaires».

«De tels projets présentent des défis et contraintes importants, en lien avec les questions de coûts, de maintenance et de sécurité. Par ailleurs, en tant que propriétaire de l'infrastructure, la priorité du Canton est de garantir la fonctionnalité de l'infrastructure, sans introduire des contraintes supplémentaires susceptibles de limiter l'exploitation ou l'entretien», se justifie le Canton.

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