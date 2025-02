Après un premier crédit engagé en 2019, le Canton de Vaud veut réinjecter 23,9 millions de francs en faveur des transports multimodaux. Ce nouveau montant s'inscrit dans sa stratégie cantonale de développement des interfaces (hubs) visant à faciliter les échanges entre plusieurs modes de transport pour un même trajet et réduire ainsi l'impact environnemental des déplacements.

Le crédit initial de cette stratégie, à hauteur de 20,5 millions de francs, avait été adopté par le Grand Conseil il y a six ans. Il a jusqu'ici permis de soutenir les études et la réalisation de nombreux projets d'interfaces ainsi que de planifier le réseau de parkings d'échange (P+R) sur l'ensemble du territoire cantonal, rappelle vendredi le Conseil d'Etat dans un communiqué.

C'est «fort de cet élan et d'un premier bilan positif», que le gouvernement demande désormais au Grand Conseil un second crédit-cadre de 23,9 millions de francs afin de poursuivre son soutien auprès des porteurs de projet. Ce projet de décret répond notamment à des interpellations de deux députés écologistes.

«Levier majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les interfaces – tels que les P+R, les gares routières et les stations vélos (B+R) – permettent de faciliter l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement, diminuant ainsi les distances parcourues en voiture au profit des transports publics et de la mobilité active», souligne le Canton.

Subventionnement jusqu'à 50%

Fil conducteur de la stratégie cantonale: améliorer la qualité de ces interfaces et augmenter le nombre de places de stationnement automobile et deux-roues à proximité des gares ferroviaires. «Cela est indispensable afin de passer efficacement du bus au train ou de la voiture et du vélo aux transports publics, et répondre ainsi aux besoins croissants de mobilité et d'intermodalité», argue-t-il.

Avec le nouveau crédit, il s'agit pour le gouvernement de poursuivre son soutien financier et son accompagnement technique auprès des communes et entreprises de transport, ajoute-t-il.

Concrètement, il prendra la forme d'un subventionnement à hauteur de 50% des coûts de réalisation des interfaces d'importance cantonale (plateformes d'échange bus, B+R). Pour les P+R, la subvention couvre également le 50% des charges non couvertes par les recettes sur l'ensemble de la durée de vie de l'ouvrage, détaille le Canton.

Ces subventions cantonales pourront être cumulées aux subventions fédérales prévues dans le cadre du Fonds pour les routes nationales et trafic d'agglomération, précise-t-il.

Premier crédit entièrement engagé

Quant au premier crédit de 20,5 millions, il a été entièrement engagé, indique le Conseil d'Etat. Il a permis de subventionner plus de 30 projets d'interfaces vaudoises de transport, à différents stades d'avancement (études préliminaires et de projet, réalisation) et dans toutes les régions du canton.

Une dizaine de demandes complémentaires pour des projets dont l'éligibilité a été confirmée sont en outre actuellement en attente d'un subventionnement cantonal. «Un premier bilan réjouissant, qui traduit l'engouement des communes et des entreprises de transport à s'engager», se félicite le gouvernement vaudois.

La première enveloppe a également permis de planifier le réseau des parkings d'échange à l'échelle du canton. Ce résultat a été atteint en conduisant, avec les associations régionales et les communes, huit études de planification pour définir la localisation des P+R et B+R, leurs dimensions (nombre de places) et leurs modalités de gestion (tarifs et conditions d' accès), note encore le communiqué.