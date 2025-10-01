  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Services financiers Vaudoise Assurances s'empare d'Ecofin Investment Consulting

ATS

1.10.2025 - 08:12

Vaudoise Assurances renforce son pôle dans les conseils aux caisses de pension. Après avoir acquis Pittet Associés et Prevanto, l'assureur vaudois s'est emparé pour un montant non dévoilé d'Ecofin Investment Consulting.

La Vaudoise acquiert Ecofin Investment Consulting SA (archives).
La Vaudoise acquiert Ecofin Investment Consulting SA (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 08:12

01.10.2025, 08:39

Ecofin Investment Consulting a été fondée en 1996 et représente une entreprise détachée du groupe Ecofin, précise mercredi Vaudoise Assurances. Au fil du temps, la société est devenue l'un des principaux prestataires suisses de services de conseil en investissement aux institutions de prévoyance, aux fondations et aux grands investisseurs privés.

Ecofin Investment Consulting et Prevanto seront rapidement intégrées, leurs salariés travaillant à l'avenir en étroite collaboration.

Par ailleurs, la Vaudoise renforcera sa collaboration avec le Groupe Ecofin, afin de bénéficier de l'expertise de celui-ci en matière de digitalisation et d'intelligence artificielle dans le cadre des services destinés aux investisseurs institutionnels.

Les plus lus

Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande
«On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que...»
Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Paralysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !
Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !