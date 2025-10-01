Vaudoise Assurances renforce son pôle dans les conseils aux caisses de pension. Après avoir acquis Pittet Associés et Prevanto, l'assureur vaudois s'est emparé pour un montant non dévoilé d'Ecofin Investment Consulting.

La Vaudoise acquiert Ecofin Investment Consulting SA (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ecofin Investment Consulting a été fondée en 1996 et représente une entreprise détachée du groupe Ecofin, précise mercredi Vaudoise Assurances. Au fil du temps, la société est devenue l'un des principaux prestataires suisses de services de conseil en investissement aux institutions de prévoyance, aux fondations et aux grands investisseurs privés.

Ecofin Investment Consulting et Prevanto seront rapidement intégrées, leurs salariés travaillant à l'avenir en étroite collaboration.

Par ailleurs, la Vaudoise renforcera sa collaboration avec le Groupe Ecofin, afin de bénéficier de l'expertise de celui-ci en matière de digitalisation et d'intelligence artificielle dans le cadre des services destinés aux investisseurs institutionnels.