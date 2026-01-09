  1. Clients Privés
Selon Trump Venezuela : 100 milliards «investis» par les compagnies pétrolières

ATS

9.1.2026 - 12:02

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi sur son réseau social Truth Social qu'"au moins 100 milliards de dollars» seront investis au Venezuela par les compagnies pétrolières américaines.

"Au moins 100 milliards de dollars seront investis par les GRANDES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES, que je rencontrerai toutes aujourd'hui à la Maison Blanche", a écrit Donald Trump (archives).
"Au moins 100 milliards de dollars seront investis par les GRANDES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES, que je rencontrerai toutes aujourd'hui à la Maison Blanche", a écrit Donald Trump (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.01.2026, 12:02

09.01.2026, 12:08

«Au moins 100 milliards de dollars seront investis par les GRANDES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES, que je rencontrerai toutes aujourd'hui à la Maison Blanche», a écrit Donald Trump. Le président américain a également indiqué sur son réseau qu'il avait «annulé» une nouvelle attaque sur le Venezuela, du fait de la «coopération» avec le pouvoir en place à Caracas et il s'est félicité de la libération d'un «grand nombre de prisonniers politiques».

«Les États-Unis et le Venezuela travaillent bien ensemble, notamment en ce qui concerne la reconstruction» notamment de l'industrie pétrolière, s'est-il félicité. «Grâce à cette coopération, j'ai annulé la deuxième vague d'attaques précédemment envisagée, qui ne semble pas nécessaire», a-t-il dit. «Toutefois, a-t-il prévenu, tous les navires resteront en place pour des raisons de sûreté et de sécurité».

Léon XIV. «La guerre est revenue à la mode et une ferveur guerrière se répand»

Léon XIV«La guerre est revenue à la mode et une ferveur guerrière se répand»

Donald Trump a salué la libération par Caracas d'"un grand nombre de prisonniers politiques en signe de +recherche de la paix+». «C'est un geste très important et intelligent», s'est réjoui le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump doit recevoir vendredi les dirigeants des grandes entreprises pétrolières pour tenter de les rallier à sa stratégie au Venezuela, où il entend imposer une tutelle sur l'or noir pour de nombreuses années.

Caracas dispose des plus grandes réserves prouvées de brut du monde avec 303.221 millions de barils, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), devant l'Arabie saoudite (267.200 millions) et l'Iran. Mais la production est faible, plafonnée à 1 million de barils par jour, après des décennies de sous-investissement qui ont laissé les infrastructures pétrolières en piteux état.

