Electrotechnique Ventes et rentabilité au rendez-vous pour ABB au 4e trimestre

ATS

29.1.2026 - 07:24

ABB a bouclé 2025 sur un 4e trimestre fructueux, entrées de commandes, recettes et rentabilité progressant. Le géant zurichois de l'automation et de l'électrotechnique propose de réhausser le dividende de 4 centimes à 0,94 franc par action.

ABB, qui présente pour la première fois ses résultats sans la division Robotics cédée (soit désormais les unités Electrification, Motion et Automation), a enregistré des entrées de commandes en forte croissance de 36% à 10,32 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025 (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:24

29.01.2026, 07:27

ABB, qui présente pour la première fois ses résultats sans la division Robotics cédée (soit désormais les unités Electrification, Motion et Automation), a enregistré des entrées de commandes en forte croissance de 36% à 10,32 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires a quant à lui crû de 13% à 9,05 milliards, tandis que le résultat opérationnel (Ebita) a augmenté de 19% à 1,59 milliard et la marge afférente de 1 point à 17,6%.

Le groupe zurichois a bouclé la période sous revue sur un bénéfice net de 1,27 milliard, après 987 millions un an plus tôt.

Ces chiffres clés sont dans l'ensemble supérieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, sauf pour la marge opérationnelle attendue à 18,0%.

«Le 4e trimestre a représenté une fin solide d'une année record pour ABB», s'est félicité le directeur général Morten Wierod, cité dans un communiqué publié jeudi. Le patron s'attend que le groupe soit en mesure d'inscrire un nouveau résultat record en 2026.

Concrètement, la direction d'ABB table au premier trimestre 2026 sur une croissance comparable des recettes de 7-10%. La marge Ebita, hors l'effet de la cession d'un terrain à Zurich, doit elle aussi croître d'un niveau non spécifié.

Pour l'ensemble de l'année en cours, les ventes doivent progresser de 6-9%, tout comme la marge Ebita qui doit enregistrer une «légère amélioration» hors l'effet d'acquisition.

