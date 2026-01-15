  1. Clients Privés
Richemont Ventes trimestrielles en hausse de 11%

ATS

15.1.2026 - 07:12

Richemont a dégagé des revenus de 6,4 milliards d'euros au 3e trimestre, en hausse de 11% à taux de change constants. Portées par la joaillerie, les ventes du groupe de luxe ont particulièrement augmenté dans les Amériques, au Japon et au Moyen-Orient et Afrique.

Après neuf mois de l'exercice décalé 2025/26, Richemont affiche un chiffre d'affaires de 17,0 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 07:12

15.01.2026, 07:17

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 17,0 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants, précise jeudi le géant genevois. La position de trésorerie nette s'élève à 7,6 milliards d'euros.

