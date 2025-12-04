  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mode Versace : le directeur artistique Dario Vitale quitte ses fonctions

ATS

4.12.2025 - 18:05

Versace a annoncé jeudi le départ de son directeur artistique Dario Vitale, qui était arrivé de chez Miu Miu en avril 2025 pour succéder à Donatella Versace.

L'acquisition de la maison de luxe Versace pour 1,25 milliard d'euros par sa rivale Prada a été confirmée en début de semaine (archives).
L'acquisition de la maison de luxe Versace pour 1,25 milliard d'euros par sa rivale Prada a été confirmée en début de semaine (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 18:05

04.12.2025, 18:13

La maison fondée par Gianni Versace, qui vient d'être rachetée par son rival milanais Prada, et Dario Vitale «ont convenu d'un commun accord de se séparer à compter du 12 décembre 2025», indique Versace dans un communiqué.

La direction de Versace a remercié Dario Vitale pour «sa contribution exceptionnelle au développement de la stratégie créative de la marque durant cette période de transition», après le départ de la flamboyante Donatella, devenue ambassadrice en chef de la marque.

Alors que les fashion weeks de janvier et février approchent, Versace a précisé que l'équipe créative continuera à fonctionner sous la direction d'Emmanuel Gintzburger, directeur général de la marque, en attendant la nomination de la remplaçante ou du remplaçant du créateur italien.

Dario Vitale n'aura présenté qu'une collection pour Versace, en septembre à Milan, d'une «élégance extravagante et simple», selon la marque.

Des pantalons rayés brillants pour hommes et femmes, couplés à des chemises à imprimés criards, ainsi que des chemises fluo portées sous des costumes sombres avaient caractérisé cet unique opus.

Ce départ fait suite à l'annonce de Prada, mardi, qui a confirmé avoir achevé l'acquisition de Versace pour 1,25 milliard d'euros (1,16 milliard de francs).

Les noces entre les deux marques de luxe italiennes doivent donner naissance à un groupe doté d'un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, pour mieux concurrencer les titans français du secteur comme LVMH et Kering.

Fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, réputée pour ses tenues ostentatoires, mais faisant face à une nette baisse de ses ventes.

Les plus lus

Un reporter interpelle la fille présumée de Poutine à Paris
Un chauffard tue un homme mais n'ira pas en prison
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand