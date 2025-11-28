  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

St-Prex Vetropack abandonne le recyclage, avant la fermeture

ATS

28.11.2025 - 09:29

L'usine Vetropack dans la commune vaudoise de St-Prex se verra privée de sa dernière activité industrielle d'ici fin février. L'abandon du recyclage du verre précédera la fermeture du site et intervient plus d'un an après l'arrêt de la production, en juin 2024.

L'activité de recyclage du verre sera abandonnée par Vetropack le 28 février prochain à St-Prex (archives).
L'activité de recyclage du verre sera abandonnée par Vetropack le 28 février prochain à St-Prex (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 09:29

28.11.2025, 09:49

«Sans usine de production de verre directement connectée, il n'est plus viable, ni sur le plan économique ni sur le plan écologique, de continuer à exploiter l'usine de traitement des débris de verre», affirme vendredi le groupe sis à Bülach dans le canton de Zurich. Le calcin est aujourd'hui transporté vers d'autres sites en Europe pour y être transformé, «ce qui ne constitue pas une solution durable à long terme», à en croire l'entreprise.

Cette activité sera abandonnée le 28 février prochain à St-Prex. Vetropack assure néanmoins rester engagé dans le recyclage du verre en Suisse. «Nous présenterons bientôt à nos partenaires municipaux des alternatives concrètes (...) via certaines de nos entreprises partenaires de longue date», affirme Johann Reiter, patron de la société, cité dans le communiqué.

Vetropack a informé les employés dont les contrats à durée déterminée avaient été prolongés pour la phase de transition, que ceux-ci arriveraient à terme à fin février. Une «petite équipe» se chargera ensuite d'enlever le verre usagé restant au cours des mois suivants, précise l'entreprise. A mi-octobre, le groupe employait encore 35 personnes à St-Prex.

L'année prochaine, Vetropack va s'atteler à la dernière étape du démantèlement de la production à St-Prex, à savoir le démontage du bassin de fusion, processus qui s'étendra sur plusieurs mois.

Les plus lus

Le surfeur «mythomane» Karim Braire jugé pour viols, torture et barbarie
Voici le podium des plus grosses fortunes de Suisse
Parfum, luxe, pharma... Le portrait des 10 personnes les plus riches de Suisse
Attaque d'un couple suisse par un requin - La tragédie a-t-elle été filmée?
Patrons suisses chez Trump: l'un d'entre eux raconte la genèse du projet
Des grêlons géants ravagent l'Australie