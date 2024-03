Le fabricant d'emballages en verre Vetropack évalue la fermeture de son usine historique de St-Prex, dans le canton de Vaud, en seconde partie d'année.

La rentabilité du site de production de l'entreprise Vetropack à St-Prex n'est plus assurée (archives). ATS

Cette décision, nécessaire en raison de lourds investissements, pourrait se traduire par la disparition «de la majorité» de 180 emplois sur le site. Le groupe explique que son site de production, plus que centenaire, souffre de sa taille, des contraintes liées à son emplacement au coeur d'une zone urbanisée et de sa compétitivité. «Sa rentabilité n'est plus assurée», a averti Vetropack jeudi dans un communiqué.

Le four à fusion doit être remplacé, moyennant des dépenses de 30 millions de francs, et «un tel investissement n'est économiquement pas viable dans les conditions actuelles», a poursuivi la société.

«La fermeture de l'usine serait la dernière option», a souligné le directeur général Johann Reiter, ajoutant avoir examiné, sans succès, «toute une série de scénarios de développement».

Les installations de recyclage du verre dans la région ne seraient pas concernées par l'éventuel arrêt de la production à St-Prex.

al