Les prix des denrées alimentaires dans le monde ont augmenté en avril, tirés par les cours des céréales, de la viande et des produits laitiers, en dépit du repli du sucre dans un contexte d'incertitudes commerciales mondiales, indique la FAO vendredi.

L'indice de la viande, toutes catégories confondues, a augmenté de 3,2% sur un mois. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

L'indice mensuel des prix calculé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a crû de 1% par rapport au mois de mars, et de 7,6% par rapport à avril 2024.

L'indice de la viande, toutes catégories confondues, a augmenté de 3,2% sur un mois. Le porc préside cette hausse, mais le boeuf est ferme aussi, en particulier en Australie et au Brésil pour cause de demande constante.

Les produits laitiers ont eux gagné 2,4%, soit +22,9% par rapport à avril 2024, tirés par les prix record du beurre liés à une baisse des stocks européens.

Les céréales sont à +1,2%, selon la FAO. Le blé s'est redressé, soutenu par une offre russe qui se resserre, tout comme le riz, porté par une demande accrue sur certaines variétés. Même constat sur le maïs, du fait de stocks américains moindres en cette période de l'année.

A l'inverse, l'indice des huiles végétales, qui avait fortement crû ces mois derniers, s'est replié en avril de 3,2% -- mais il reste à +20,7% sur un an. Ce repli est lié notamment à la forte disponibilité saisonnière de l'huile de palme, mais soja et colza restent élevés et le tournesol stable.

Le sucre a pour sa part chuté de 3,5% «largement du fait des préoccupations» du secteur de l'agroalimentaire et des boissons «à l'égard de perspectives économiques mondiales incertaines et de leur impact potentiel sur la demande», souligne l'organisation.