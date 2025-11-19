Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, a réagi avec soulagement à la réduction à 15% des droits de douane américains sur les produits suisses. Un «cadre plus facile à gérer» pour les exportations, a-t-il annoncé mercredi à l'agence de presse AWP.

À long terme, d'autres améliorations des conditions-cadres sont nécessaires, par exemple par le biais d'accords commerciaux et de la suppression des obstacles administratifs. ATS

Grâce à cette baisse, «le sacrifice financier» pour les livraisons aux États-Unis sera moindre, selon M. Elsener.

Dans le même temps, les droits de douane directs d'environ 20% qui restent en vigueur et les droits de douane supplémentaires sur l'acier constituent toujours un «défi majeur».

Avec environ 18% du chiffre d'affaires, les États-Unis sont le marché étranger le plus important pour le fabricant de couteaux de poche, de couteaux de cuisine et professionnels.

