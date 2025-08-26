L'Union postale universelle (UPU) a recensé mardi un total de 25 pays ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump. La Suisse fait partie du nombre.

La Suisse fait parti des pays à avoir suspendu les envois postaux aux Etats-Unis (archives).

L'administration Trump a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).

Cette décision a suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Inde ou en Australie, de suspendre les envois de colis à destination des Etats-Unis.

«Les opérateurs postaux de 25 pays membres ont déjà informé de la suspension de leurs services postaux vers les Etats-Unis, invoquant des incertitudes liées notamment aux services de transit», a indiqué l'agence postale de l'ONU dans un communiqué.

«Ces suspensions resteront en vigueur dans l'attente de plus amples informations sur la mise en oeuvre des mesures annoncées par les autorités américaines», a ajouté l'institution onusienne, basée à Berne.