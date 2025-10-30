  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Automobile Volkswagen : perte nette au troisième trimestre

ATS

30.10.2025 - 08:18

Le constructeur Volkswagen, fleuron en crise de l'industrie allemande, a fait état jeudi d'une perte nette de 1,07 milliard d'euros au troisième trimestre, plombé par les droits de douane américains et par les coûts liés au programme de restructuration de Porsche.

La marque haut de gamme Porsche est en perte de vitesse (archives).
La marque haut de gamme Porsche est en perte de vitesse (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 08:18

30.10.2025, 08:19

Le groupe aux dix marques automobiles (VW, Skoda, Porsche...) a subi sa première perte trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2020, au début de la pandémie de Covid-19, après six trimestres consécutifs de bénéfice en recul.

Le chiffre d'affaires du groupe a pourtant augmenté, de 2,3%, à 80,31 milliards d'euros, poussé par une légère hausse des ventes de véhicules de 1% dans le monde. Mais plusieurs facteurs ont contribué à cette perte.

Le groupe de Wolfsburg est plombé par la perte de vitesse de sa marque haut de gamme Porsche qui a annoncé la semaine dernière avoir enregistré une perte d'un milliard d'euros au troisième trimestre, face à ses coûts liés à sa réorientation et au retard pris dans le lancement de ses véhicules électriques.

Autre fardeau: les droits de douane américain. Passés de 2,5 % à 27,5 % en avril, puis ramenés à 15 % en août, ces taxes continuent de peser sur les exportations de Volkswagen, malgré la présence d'une usine dans le Tennessee. Les marques Audi et Porsche, parmi les plus rentables, fabriquent tous leurs modèles hors des Etats-Unis.

Ces droits de douane coûtent à Volkswagen «jusqu'à 5 milliards d'euros sur l'année», explique Arno Antliz, directeur financier du groupe.

Enfin, la faiblesse des marges des véhicules électriques a contribué à la chute des bénéfices. Leurs ventes ont grimpé de 33% au troisième trimestre, mais ces modèles sont moins rentables, en raison du coût encore élevé des batteries.

Point positif à ce tableau, les programmes de performance mis en place par la maison-mère «commentent à porter leurs fruits», déclare le communiqué.

Le groupe a lancé un plan de restructuration dès fin 2022 pour tenter de rattraper ses marges.

Sa marque VW prévoit la suppression de 35.000 emplois d'ici 2030 grâce à un plan social, soit 29% de ses effectifs en Allemagne, une première historique.

La faible demande pour les modèles électriques a conduit le groupe a suspendre temporairement la production dans deux de ses sites allemands cet automne.

Le groupe maintient ses prévisions annuelles, «dans l'hypothèse d'une disponibilité suffisante de semi-conducteurs», déclare le communiqué, alors que les constructeurs automobiles européens sont frappés par une crise concernant le fabricant de semi-conducteurs simples Nexperia, qui menace l'approvisionnement de l'industrie européenne.

Les plus lus

«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !
Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !
Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»