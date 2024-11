Plusieurs compagnies aériennes asiatiques et australiennes ont annulé mercredi des vols à destination et en provenance de l'île touristique de Bali, en Indonésie, en raison de l'éruption d'un volcan dans un archipel voisin.

Les perturbations de vol sont dues à l'éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki, sur l'île de Flores, à environ 800 km à l'est de Bali, qui a provoqué mardi une colonne de cendres et de fumée de 9 km de haut. KEYSTONE

Les compagnies australiennes Qantas, Virgin Australia et Jetstar, ainsi que Malaysia Airlines, AirAsia et Indigo (Malaisie), Cathay Pacific (Hong Jong), Scoot (Singapour) et Indigo (Inde) ont toutes annulé plusieurs ou la totalité de leurs vols, selon un journaliste de l'AFP à l'aéroport de Bali.

Ces perturbations sont dues à l'éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki, sur l'île de Flores, à environ 800 km à l'est de Bali, qui a provoqué mardi une colonne de cendres et de fumée de 9 km de haut.

Ce volcan de 1.03 mètres d'altitude est entré en éruption plusieurs fois ces derniers jours, faisant neuf morts, 31 blessés et obligeant 11'000 personnes à évacuer, selon les autorités indonésiennes.

«En raison des cendres volcaniques causées par l'éruption du mont Lewotobi en Indonésie, il est actuellement dangereux d'opérer des vols à destination et en provenance de Bali», a expliqué la compagne Jetstar dans un avis aux voyageurs.

