Brasseries Boom du sans-alcool : seule catégorie en forte croissance en Suisse

ATS

26.11.2025 - 13:23

La clientèle suisse se montre de plus en plus friande de bières sans alcool. À contre-courant du marché, les ventes ont progressé de plus de 10% dans cette catégorie au cours de l'année brassicole 2024/2025, indique mercredi l'Association suisse des brasseries (ASB).

Entre 2024 et 2025, la production totale de toutes les brasseries suisses a baissé de 1,9% pour atteindre 3,69 millions d'hectolitres. (archive)
ATS

Keystone-SDA

26.11.2025, 13:23

26.11.2025, 14:10

Entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, le marché suisse de la bière, y compris les bières sans alcool, a reculé de 1,8%, passant à 4,72 millions d'hectolitres. La production totale de toutes les brasseries suisses a baissé de 1,9% pour atteindre 3,69 millions d'hectolitres. Le total des importations de bière a diminué de 1,6% pour atteindre 1,03 millions.

Les bières sans alcool ont fait figure d'exception.

Elles ont profité d'une hausse de 13% de la production au cours de la période sous revue. Désormais, elles pèsent pour une part de 7,5% du marché de la bière en Suisse, soit 0,5 point de pourcentage de plus sur un an.

La production de bières sans alcool brassées en Suisse a augmenté de 13,7%. Les importations de bières sans alcool ont, quant à elles, progressé de 11,3%.

«Suisse spéciale blonde» et les pilsners gagnent du terrain

La hausse des prix des matières premières et de l'énergie pèsent sur les coûts de production. Du côté de la demande, le faible taux de ventes dans le secteur de la restauration met les brasseries sous pression. La part de la restauration dans les ventes de bière a baissé de 31,4% l'année dernière à 30,7%. Il y a 20 ans, la part du commerce de détail était similaire à celle de la restauration, rappelle l'ASB.

La création de nouvelles brasseries montre des signes de ralentissement tandis que la demande en bières artisanales observée ces dernières années se stabilise sensiblement, précise le communiqué.

À la place, les bières traditionnelles, telles que les lagers, les bières blondes, la «Suisse spéciale blonde» et, de plus en plus, les pilsners, gagnent à nouveau du terrain et font leur grand retour.

L'ASB regroupe 43 brasseries, qui produisent chacune plus de 1'000 hectolitres (100'000 litres) par an, et brassent 98% de la production de bière suisse.

