Automobile Volvo Group en marche arrière au troisième trimestre

17.10.2025 - 12:23

Le fabricant suédois de poids lourds Volvo Group a annoncé jeudi un recul de 25% de son bénéfice net au troisième trimestre, l'attentisme des clients aux Etats-Unis pesant sur la demande.

Le chiffre d'affaires a reculé de 5% à 110,7 milliards de couronnes (9,3 milliards de francs), pour un bénéfice net de 7,6 milliards de couronnes.

«Nous traversons une période marquée par une baisse de la demande dans nos régions clés et par une incertitude croissante en Amérique du Nord», a dit Martin Lundstedt, directeur général du groupe cité dans le rapport trimestriel.

«Les ventes ont augmenté en Europe mais les conditions de marché plus difficiles en Amérique du Nord et en Amérique du Sud ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires», a-t-il ajouté.

Le marché en Amérique du Nord est en particulier affecté par les incertitudes concernant la réglementation sur les émissions polluantes pour le secteur des transports routiers en 2027 et par l'impact des taxes douanières.

Volvo estime ainsi que les taxes douanières vont lui coûter un milliard de couronnes au dernier trimestre de l'année.

Etant donné ces incertitudes, «nous avons ajusté nos opérations, appliqué un contrôle strict des coûts, nous sommes restés fermes sur le plan commercial et avons développé nos activités de services», a précisé le directeur général de Volvo.

Le groupe se dit toujours engagé dans la transition vers «des solutions à zéro effet de serre», tout en «équilibrant (ses) ambitions avec l'état de préparation des clients».

Volvo Group réalise deux tiers de son activité dans la vente de poids lourds, le reste se répartissant entre les machines pour le secteur de la construction, les bus et les moteurs pour la marine et l'industrie.

