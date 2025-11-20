  1. Clients Privés
Commerce de détail Walmart relève ses prévisions annuelles, bond de l'e-commerce

ATS

20.11.2025 - 15:48

La chaîne américaine d'hypermarchés Walmart a de nouveau relevé ses prévisions annuelles, après un troisième trimestre au-dessus des attentes au cours duquel elle a vu ses ventes sur internet bondir davantage.

Walmart s'est félicité des ventes en ligne au troisième trimestre (archives).
Walmart s'est félicité des ventes en ligne au troisième trimestre (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 15:48

20.11.2025, 15:49

Le chiffre d'affaires a atteint 179,50 milliards de dollars (environ 144,89 milliards de francs), en hausse de 5,8%, marqué par un essor de 27% du e-commerce dans le monde, a annoncé le groupe dans un communiqué. Le bénéfice net s'est hissé à 6,14 milliards contre 4,56 milliards un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 177,44 et 4,83 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net par action ressort à 62 cents quand le consensus attendait 60 cents.

Concernant l'ensemble de son exercice décalé 2026, le groupe prévoit notamment une hausse de 4,8% à 5,1% de son chiffre d'affaires (3% à 4% auparavant) et un bénéfice par action à données comparables de 2,58 à 2,63 dollars (2,52 à 2,62 dollars auparavant).

Doug McMillon, directeur général (CEO) du groupe, a salué un «autre trimestre solide» pour l'ensemble de l'entreprise, soulignant que le commerce sur internet avait «de nouveau étincelé» au troisième trimestre.

«Nous gagnons des parts de marché, nous améliorons la rapidité des livraisons et nous gérons bien les stocks», a relevé celui qui doit passer les commandes du groupe le 1er février à John Furner, 51 ans, dont plus de trente chez Walmart.

M. McMillon, 59 ans, va donc prendre sa retraite à la fin de l'exercice en cours mais il va siéger au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, en juin, pour assurer «une transition en douceur», et y demeurera comme conseiller jusqu'en 2027, d'après le communiqué du 14 novembre annonçant cette passation. Il aura passé douze ans à la tête de Walmart.

