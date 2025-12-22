Larry Ellison, troisième homme le plus riche du monde, a apporté sa garantie personnelle à hauteur de 40,4 milliards de dollars au groupe Paramount Skydance, dirigé par son fils David, selon un document publié lundi. La garantie du milliardaire américain vient en soutien de l'offre de rachat lancée par Paramount Skydance sur Warner Bros Discovery (WBD).

Le géant du streaming Netflix a proposé l'offre la plus élevée pour acquérir le groupe Warner Bros Discovery (image d'illustration). sda

Cette communication intervient quelques jours après que le conseil d'administration de WBD a refusé la proposition de Paramount Skydance, d'un montant de 108,4 milliards de dollars (dette comprise), mettant notamment en doute l'engagement dans ce montage de Larry Ellison, président du groupe Oracle, et lui préférant le concurrent Netflix. Si Paramount Skydance a modifié, selon le document publié lundi, plusieurs paramètres de son offre, il ne l'a pas relevée.

Le groupe de cinéma et télévision a mis sur pied un financement audacieux, qui doit lui permettre de prendre le contrôle d'une entreprise qui pèse près de cinq fois sa capitalisation boursière (69 milliards de dollars contre 14). Dans ce cadre, le trust établi par Larry Ellison et la société d'investissement RedBird Capital Partners doivent apporter 40,7 milliards de dollars, complétés par un emprunt massif de 54 milliards de dollars auprès de Bank of America, Citi et Apollo.

Le trust a également produit un document attestant qu'il détient environ 1,16 milliard d'actions Oracle, ce qui représente, au cours de clôture de vendredi, une valeur d'environ 223 milliards de dollars. Paramount Skydance a, par ailleurs, revalorisé l'indemnité versée à WBD en cas de non homologation de la transaction par les régulateurs, la portant à 5,8 milliards de dollars, montant identique à celui promis par Netflix dans le même cas.

Quant à l'offre en elle-même, elle a été prolongée du 8 au 21 janvier. Le prix proposé par Netflix, soit 82,7 milliards de dollars dette comprise, ne porte que sur une partie de WBD et exclut notamment les chaînes du groupe, parmi lesquelles figurent CNN et Discovery.

L'acquisition par Netflix interviendrait ainsi après la séparation de ces actifs du reste de l'entreprise pour les loger dans une nouvelle entité cotée, baptisée Discovery Global. Paramount Skydance, lui, souhaite prendre en main l'ensemble de WBD.